Algo que os utilizadores dos dispositivos Apple sempre apreciaram a marca foi a forma como esta encara as atualizações dos diferentes equipamentos. Independente da sua idade e do que oferecem, é quase garantido o suporte para as novas versões dos sistemas operativos.

Com número de utilização e de atualização muito elevados, as novas versões estão sempre em destaque. Os mais recentes dados, referentes ao iOS 14, mostram que este tem já uma taxa de atualização de 90%, algo que é extremamente importante e interessante.

A Apple sempre teve número de adesão às novas versões do iOS e do iPadOS muito elevados. Para além de serem números altos, são também muito rápidos no seu crescimento, o que mostra bem do que os utilizadores esperam destes sistemas nos seus equipamentos.

iPhone: 9 em cada 10 têm o iOS 14

Os dados mais recentes, obtidos no dia 3 deste mês, revelam que no caso do iPhone e do iOS, a instalação da versão 14 já atingiu a bem interessante fasquia dos 90%. Este valor está associado aos equipamentos que chegaram ao mercado nos últimos 4 anos.

No cenário global, de todos os equipamentos que ainda estão funcionais, este valor desce ligeiramente, ficando nos 85%. Curiosamente, esta descida +e feita à custa dos modelos com versões mais antigas. O iOS 13 mantém os 8% que tem na tabela anterior.

Números iguais no iPad e no iPadOS da Apple

No que toca ao iPad e ao iPadOS, os números estão muito próximos, sendo até superiores em termos absolutos. Nos equipamentos com até 4 anos, este valor é agora de 91%, deixando o iPadOS 13 com 8% e apenas 1% nas versões anteriores.

Quando os dados são vistos para todos os iPad já lançados, o valor decresce um pouco, ficando nos 79% de instalação da versão mais recente. Os números seguem com 9% para o iPadOS 13 e 12% para versões anteriores, o que revela uma vida útil grande do iPad.

Os números anteriores eram de fevereiro e revelavam que o iOS 14 estava em 86% do iPhone com menos de 4 anos e 80% em todos os smartphones da Apple. Este crescimento é importante e mostra que a chegada do iOS 14.5 veio dar um novo fôlego a este sistema e à sua instalação no iPhone.