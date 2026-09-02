Windows 10 ganha mais um ano de atualizações: Windows 11 Pro por 12,25€
O Windows 10 ganhou mais tempo. A Microsoft prolongou as atualizações de segurança do programa ESU para utilizadores domésticos até 12 de outubro de 2027. Para quem precisa de uma nova ativação num PC compatível, a Godeal24 tem uma chave digital Windows 11 Pro por 12,25€. A campanha inclui ainda o Office 2024 Professional Plus por 19,99€, em pagamento único.
A Office Mad Sale reúne Windows, Office, Windows Server, Visio, Project e ferramentas para PC. A lista completa está na página da campanha. Nos produtos individuais, os preços apresentados já são finais. Já nos bundles de Windows com Office, no Visio e no Project, o valor indicado exige a aplicação do código SGO62 no carrinho. Os preços foram confirmados à data da publicação e podem mudar durante a campanha.
O Windows 10 mantém atualizações de segurança até 2027
O suporte normal do Windows 10 terminou a 14 de outubro de 2025. Contudo, os computadores domésticos elegíveis e inscritos no ESU continuam a receber atualizações de segurança críticas e importantes. A Microsoft prolongou o programa até 12 de outubro de 2027. Quem já está inscrito mantém a cobertura automaticamente, sem necessidade de nova adesão.
O ESU não acrescenta funcionalidades nem devolve o suporte normal ao sistema. Ainda assim, evita que os computadores elegíveis fiquem sem correções de segurança enquanto os utilizadores preparam a mudança. O PC continua a funcionar depois dessa data, mas novas vulnerabilidades do sistema operativo poderão deixar de ser corrigidas pela Microsoft.
Antes de comprar
O mesmo Windows 11, duas situações diferentes
Windows 10 já ativado
Se o computador cumprir os requisitos, a atualização para a edição equivalente do Windows 11 é gratuita. O primeiro passo deve ser verificar o Windows Update ou utilizar a aplicação PC Health Check.
Nova ativação ou passagem à edição Pro
Nestes casos pode ser necessária uma nova chave digital. O Windows 11 Pro acrescenta funcionalidades como BitLocker, Hyper-V e ligação a domínios.
A compatibilidade do processador, do TPM 2.0 e do Secure Boot deve ser confirmada antes da instalação.
Office 2024 sem renovação anual
O Office 2024 Professional Plus segue um modelo diferente do Microsoft 365. Em vez de uma subscrição renovada todos os meses ou anos, a compra é feita uma vez para o número de computadores indicado. Inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access instalados no PC.
Nesta campanha, a chave para um computador custa 19,99€. Além disso, o pack para três PCs fica por 49,99€, o equivalente a 16,66€ por máquina. É uma opção adequada para uma casa com vários computadores ou para um pequeno escritório que procure as aplicações de produtividade instaladas localmente sem gerir várias renovações.
Produtos e preços da campanha
Office
- Office 2024 Pro Plus - 1 PC - 19,99€
- Office 2024 Pro Plus - 3 PCs - 49,99€ (16,66€ por PC)
- Office 2021 Pro Plus - 1 PC - 28,28€
- Office 2021 Pro Plus - 2 chaves - 54,25€ (27,13€ por chave)
- Office 2021 Pro Plus - 3 chaves - 76,25€ (25,42€ por chave)
- Office 2021 Pro Plus - 5 PCs - 124€ (24,80€ por PC)
- Office 2021 Home and Business para Mac - 79€
- Office 2019 Pro Plus - 1 PC - 24,75€
Windows e Windows Server
- Windows 11 Professional - 12,25€
- Windows 11 Professional - 2 chaves - 24,25€ (12,13€ por chave)
- Windows 11 Professional - 3 chaves - 35,25€ (11,75€ por chave)
- Windows 11 Professional - 5 chaves - 53,25€ (10,65€ por chave)
- Windows 11 Home - 12,15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12,80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC - 12,88€
- Windows 10 Professional - 8,25€
- Windows 10 Home - 8,15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12,25€
- Windows Server 2025 Standard - 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter - 31,99€
As edições Home, Pro, Enterprise LTSC, IoT LTSC e Server destinam-se a utilizações diferentes. Por isso, é importante confirmar a edição necessária e as condições de utilização antes da compra. O LTSC, em particular, foi desenvolvido para equipamentos e ambientes de finalidade específica.
Bundles, Visio e Project com o cupão SGO62
Nos produtos seguintes, o preço já considera o código SGO62 aplicado no carrinho. Sem o código, a loja apresenta o valor sem desconto.
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - 31,25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus - 31,15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - 37,59€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus - 37,99€
- Visio Professional 2024 - 1 PC - 55,99€
- Project Professional 2024 - 1 PC - 55,99€
Ferramentas para PC
- Ashampoo PDF Pro 5 - 29,99€
- IObit Driver Booster 13 - 17,69€
- Ashampoo Office 9 - 30,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 - 13,63€
- EaseUS Video Downloader (pagamento único) - 30€
- EaseUS Disk Copy Pro (subscrição de 1 mês) - 13,93€
- Internet Download Manager - 1 PC (pagamento único) - 21,99€
Há mais utilitários na secção de ferramentas em promoção.
Antes de comprar, confirmar três pontos
Em primeiro lugar, o computador deve cumprir os requisitos do sistema escolhido. No Windows 11, essa verificação deve ser feita através do Windows Update ou da aplicação PC Health Check.
Em seguida, é necessário escolher a edição correta. O Windows Home responde às necessidades domésticas mais comuns, enquanto o Pro acrescenta ferramentas dirigidas a utilização profissional. Enterprise, LTSC, IoT e Server não são equivalentes ao Home ou ao Pro.
Por fim, deve guardar-se o email com a chave digital, as instruções de ativação e o comprovativo de compra. A instalação ou uma alteração relevante no hardware pode voltar a exigir esses dados.
Entrega e apoio da Godeal24
Segundo a Godeal24, a entrega é digital e os dados de ativação são enviados por email após a confirmação do pagamento. A loja disponibiliza ainda apoio antes e depois da compra através de service@godeal24.com.
À data da verificação, a página da Godeal24 no Trustpilot reunia cerca de quatro mil avaliações e um TrustScore de 4,5 em 5. Como esta classificação pode mudar, deve ser confirmada novamente antes da publicação.
Como utilizar o cupão SGO62
- Abrir a página do produto através dos links deste artigo.
- Adicionar o produto ao carrinho.
- Nos bundles, no Visio e no Project, introduzir o código SGO62.
- Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor total.
- Concluir o pagamento e aguardar os dados enviados por email.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.