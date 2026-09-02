Windows 10 ganha mais um ano de atualizações: Windows 11 Pro por 12,25€

O Windows 10 ganhou mais tempo. A Microsoft prolongou as atualizações de segurança do programa ESU para utilizadores domésticos até 12 de outubro de 2027. Para quem precisa de uma nova ativação num PC compatível, a Godeal24 tem uma chave digital Windows 11 Pro por 12,25€. A campanha inclui ainda o Office 2024 Professional Plus por 19,99€, em pagamento único.

A Office Mad Sale reúne Windows, Office, Windows Server, Visio, Project e ferramentas para PC. A lista completa está na página da campanha. Nos produtos individuais, os preços apresentados já são finais. Já nos bundles de Windows com Office, no Visio e no Project, o valor indicado exige a aplicação do código SGO62 no carrinho. Os preços foram confirmados à data da publicação e podem mudar durante a campanha.

O Windows 10 mantém atualizações de segurança até 2027

O suporte normal do Windows 10 terminou a 14 de outubro de 2025. Contudo, os computadores domésticos elegíveis e inscritos no ESU continuam a receber atualizações de segurança críticas e importantes. A Microsoft prolongou o programa até 12 de outubro de 2027. Quem já está inscrito mantém a cobertura automaticamente, sem necessidade de nova adesão.

O ESU não acrescenta funcionalidades nem devolve o suporte normal ao sistema. Ainda assim, evita que os computadores elegíveis fiquem sem correções de segurança enquanto os utilizadores preparam a mudança. O PC continua a funcionar depois dessa data, mas novas vulnerabilidades do sistema operativo poderão deixar de ser corrigidas pela Microsoft.

Antes de comprar O mesmo Windows 11, duas situações diferentes Windows 10 já ativado Se o computador cumprir os requisitos, a atualização para a edição equivalente do Windows 11 é gratuita. O primeiro passo deve ser verificar o Windows Update ou utilizar a aplicação PC Health Check. Nova ativação ou passagem à edição Pro Nestes casos pode ser necessária uma nova chave digital. O Windows 11 Pro acrescenta funcionalidades como BitLocker, Hyper-V e ligação a domínios. A compatibilidade do processador, do TPM 2.0 e do Secure Boot deve ser confirmada antes da instalação.

Office 2024 sem renovação anual

O Office 2024 Professional Plus segue um modelo diferente do Microsoft 365. Em vez de uma subscrição renovada todos os meses ou anos, a compra é feita uma vez para o número de computadores indicado. Inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access instalados no PC.

Nesta campanha, a chave para um computador custa 19,99€. Além disso, o pack para três PCs fica por 49,99€, o equivalente a 16,66€ por máquina. É uma opção adequada para uma casa com vários computadores ou para um pequeno escritório que procure as aplicações de produtividade instaladas localmente sem gerir várias renovações.

Produtos e preços da campanha

Office

Windows e Windows Server

As edições Home, Pro, Enterprise LTSC, IoT LTSC e Server destinam-se a utilizações diferentes. Por isso, é importante confirmar a edição necessária e as condições de utilização antes da compra. O LTSC, em particular, foi desenvolvido para equipamentos e ambientes de finalidade específica.

Bundles, Visio e Project com o cupão SGO62

Nos produtos seguintes, o preço já considera o código SGO62 aplicado no carrinho. Sem o código, a loja apresenta o valor sem desconto.

Ferramentas para PC

Há mais utilitários na secção de ferramentas em promoção.

Antes de comprar, confirmar três pontos

Em primeiro lugar, o computador deve cumprir os requisitos do sistema escolhido. No Windows 11, essa verificação deve ser feita através do Windows Update ou da aplicação PC Health Check.

Em seguida, é necessário escolher a edição correta. O Windows Home responde às necessidades domésticas mais comuns, enquanto o Pro acrescenta ferramentas dirigidas a utilização profissional. Enterprise, LTSC, IoT e Server não são equivalentes ao Home ou ao Pro.

Por fim, deve guardar-se o email com a chave digital, as instruções de ativação e o comprovativo de compra. A instalação ou uma alteração relevante no hardware pode voltar a exigir esses dados.

Entrega e apoio da Godeal24

Segundo a Godeal24, a entrega é digital e os dados de ativação são enviados por email após a confirmação do pagamento. A loja disponibiliza ainda apoio antes e depois da compra através de service@godeal24.com.

À data da verificação, a página da Godeal24 no Trustpilot reunia cerca de quatro mil avaliações e um TrustScore de 4,5 em 5. Como esta classificação pode mudar, deve ser confirmada novamente antes da publicação.

Como utilizar o cupão SGO62

Abrir a página do produto através dos links deste artigo. Adicionar o produto ao carrinho. Nos bundles, no Visio e no Project, introduzir o código SGO62. Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor total. Concluir o pagamento e aguardar os dados enviados por email.