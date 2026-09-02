Chegou o Polestar 4 SUV: coupé elétrico ganha alma de SUV

A Polestar acaba de apresentar o Polestar 4 SUV, uma nova variante do já conhecido Polestar 4 que aposta em mais espaço e versatilidade sem abdicar do design arrojado e da performance que caracterizam a marca sueca.

O Polestar 4 já se tinha destacado no segmento premium pela sua silhueta de coupé e pela ausência de vidro traseiro tradicional, substituído por uma câmara e um espelho digital.

Agora, a marca criou uma versão SUV, pensada para quem procura mais praticidade no dia a dia sem perder a identidade visual do modelo original.

A nova variante mantém a frente reconhecível, com os característicos faróis em lâmina dupla, mas ganha uma traseira redesenhada: linha de tejadilho mais reta e porta da bagageira mais vertical.

O resultado é um aumento real de capacidade de carga, com barras de tejadilho de série capazes de suportar até 100 kg.

Segundo Michael Lohscheller, diretor-executivo da Polestar, este novo modelo "acrescenta ainda mais atratividade ao modelo mais bem-sucedido da marca", ampliando a oferta num dos segmentos mais competitivos do setor automóvel.

Interior tecnológico e mais espaço para os passageiros

Por dentro, o Polestar 4 SUV segue a filosofia minimalista já conhecida, com um ecrã central horizontal e iluminação ambiente inspirada no sistema solar, que permite personalizar o ambiente do habitáculo.

A decoração Star Knit e os materiais sustentáveis, como o revestimento MicroTech com base em PET reciclado, reforçam o compromisso ambiental da marca.

A nova configuração da traseira traz mais 2,5 centímetros de espaço para a cabeça na segunda fila, tornando o habitáculo ainda mais confortável.

A capacidade total de arrumação chega aos 1680 litros, contando com os compartimentos dianteiro e traseiro.

Para quem gosta de tecnologia, destaque para a integração do Google Gemini, que substitui os comandos de voz tradicionais por um assistente de Inteligência Artificial capaz de compreender contexto e manter conversas de várias interações.

Duas motorizações e foco na condução

Ao nível da mecânica, o Polestar 4 SUV assenta na mesma plataforma SEA do coupé e está disponível em duas versões:

A versão Dual Motor com tração integral debita 400 kW (544 cv) e 686 Nm de binário, permitindo acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e oferecer uma autonomia até 600 km (WLTP).

debita 400 kW (544 cv) e 686 Nm de binário, permitindo acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e oferecer uma autonomia até 600 km (WLTP). A variante Rear Motor com tração traseira combina 200 kW (272 cv) e 343 Nm de binário, proporcionando uma autonomia até 630 km (WLTP) e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos.

Ambas as versões contam com bateria de 100 kWh, com carregamento rápido em DC até 200 kW.

Para os mais exigentes, existe ainda o Pack Performance, que inclui amortecedores ativos ZF recalibrados, travões Brembo de elevada performance com pinças na característica cor Swedish gold, bem como novas jantes de 22 polegadas equipadas com pneus Pirelli P Zero.

Pensado também para quem gosta de aventura

Uma das novidades mais curiosas é o Modo Camping, que transforma o veículo estacionado num espaço climatizado, com acesso ao sistema de entretenimento e à iluminação ambiente através dos ecrãs dianteiro e traseiro.

Esta funcionalidade é complementada pelo sistema Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar equipamentos externos, de material de campismo a ferramentas elétricas, com até 3,3 kW de potência.

Preços e disponibilidade

O Polestar 4 SUV chega ao mercado português com preços a partir de 55.600 euros na versão Rear Motor, 58.600 euros na versão Dual Motor, e 67.400 euros para quem optar pelo Pack Performance.

A produção do novo modelo já arrancou em Busan, na Coreia do Sul, e as primeiras entregas aos clientes estão previstas para o quarto trimestre de 2026.

Polestar 4 SUV