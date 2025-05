Recupere o PC antigo com pouco: transforme-o numa estação de trabalho funcional

Tem um computador antigo parado em casa? Em vez de o deixar acumular pó ou pensar em deitá-lo fora, saiba que pode transformá-lo numa estação de trabalho perfeitamente funcional com um investimento mínimo. Basta fazer as escolhas certas a nível de software, optar por chaves digitais e seguir algumas boas práticas de otimização.

Transforme um PC antigo numa máquina útil e acessível

Com algum planeamento e ferramentas acessíveis, pode recuperar um computador antigo e adaptá-lo para tarefas quotidianas como estudar, trabalhar, comunicar ou navegar na Internet. A combinação de hardware reaproveitado com software atualizado é a fórmula ideal para dar uma nova vida ao equipamento — sem comprometer o desempenho nem o orçamento.

As vantagens das chaves digitais

As chaves digitais são a forma mais económica e prática de ativar sistemas operativos e software de produtividade. São entregues de forma rápida, via e-mail, e permitem legalizar o sistema com um custo bastante inferior ao habitual. Evite gastos elevados com novos dispositivos e aproveite ao máximo o potencial do que já tem em casa.

Software essencial para revitalizar o computador

A seguir, apresentamos algumas das melhores opções para renovar o seu PC. Estes produtos estão disponíveis com 30% de desconto, aplicando o código promocional pplware :

Como comprar e ativar as chaves digitais

Para garantir um processo seguro, opte por plataformas fiáveis como a SCDKey. Ao adquirir a chave digital do Office 2021 ou a chave digital do Windows 10, aplique o cupão pplware antes de finalizar a compra e obtenha de imediato 30% de desconto.

Também pode atualizar o sistema com as chaves digitais do Windows 11, garantindo compatibilidade com os softwares mais recentes. Basta adicionar o produto ao carrinho, aplicar o código promocional e seguir as instruções de ativação. Recomendamos que tire uma captura de ecrã do processo como comprovativo.

Melhorias simples que fazem toda a diferença

Além do software, existem pequenas mudanças que podem potenciar ainda mais o desempenho do seu computador:

Substitua o disco por um SSD — mesmo os modelos mais económicos oferecem um salto enorme de velocidade.

Faça uma limpeza profunda ao sistema — elimine ficheiros temporários, software desnecessário e entradas de arranque.

Use navegadores mais leves como o Brave ou o Firefox em modo simplificado.

Instale apenas o essencial — sistema operativo, Office, antivírus leve e um navegador eficiente.

Com estas dicas, pode transformar um PC antigo numa ferramenta útil, sem pesar no orçamento. Uma pequena aposta que pode render muito!