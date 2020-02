Assista aos Óscares 2020 em direto via Online em qualquer lugar

A Cerimónia dos Óscares está mesmo aí, e já estamos curiosos e empolgados para saber quem levará este ano a estatueta de ouro para casa.

A 92.ª Cerimónia dos Óscares acontece no dia 10 de fevereiro de 2020, no Dolby Theatre em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. E quem tiver acesso ao canal ABC poderá assistir em direto ao evento a partir das 4:30 AM GMT+5. Não esteja preocupado se não tem acesso ao canal ABC, porque tem ao dispor uma maneira rápida que permite assistir e acompanhar o programa em direto via online a partir de qualquer lugar.

E o que sabemos sobre os Óscares 2020?

A 92.ª Cerimónia de Óscares poderá seguir os mesmos passos do ano anterior, ou seja, manter uma cerimónia sem apresentador. Afinal, não saíram nenhumas notícias que indicassem qualquer decisão em relação ao apresentador.

E assim sendo, é seguro presumir que este ano também vamos ter somente celebridades apresentando os prémios.

Além do mais, no que às atuações musicais e de dança, os telespectadores estão na expectativa de poder ver os seus cantores favoritos como seja a Beyoncé, Taylor Swift e Randy Newman atuarem no palco dos Óscares.

As nomeações para a 92ª Cerimónia dos Óscares

Como muitos de nós já sabem, os prémios como SAG e Globos de Ouro preparam o palco para os Óscares. Portanto, é seguro dizer que é muito provável que se veja os mesmos títulos e nomes que os apresentados nos Globos de Ouro.

Independentemente disso, 2019 reuniu um grande número de títulos populares que até receberam muitas indicações para o SAG e os Globos de Ouro. O mesmo parece acontecer com os Óscares, onde filmes como “Joker” conquistam o primeiro lugar como maior número de nomeações: 11 nomeações no total.

E é o que acontece da mesma forma com “Once Upon a Time in Hollywood” e “The Irishman” que partilham o segundo lugar com 10 nomeações cada.

Com alguma surpresa, a produção coreana “Parasite” já deixou a sua marca nos Óscares deste ano, com as suas 6 surpreendentes nomeações.

Nomeações

Façamos uma visita rápida às nomeações para a 92ª Cerimónia dos Óscares:

Na categoria de Melhor Filme temos “Ford v Ferrari”, “Marriage Story”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “The Irishman”, “1917”, “Once Upon a Time…in Hollywood”, “Little Women”, e “Parasite”.

Para Melhor Realizador, apresentam-se Bong Joon-ho com "Parasite"; Martin Scorsese com "The Irishman"; Sam Mendes com "1917"; Todd Phillips com "Joker" e Quentin Tarantino com "Once Upon a Time…in Hollywood".

As nomeações para Melhor Ator incluem os nomes de Leonardo DiCaprio em "Once Upon a Time…in Hollywood"; Adam Driver em "Marriage Story"; Antonio Banderas em "Pain and Glory"; Joaquin Phoenix em "Joker", e Jonathan Pryce em "The Two Popes".

As celebridades contempladas com nomeações para Melhor Atriz são Saoirse Ronan em "Little Women"; Renée Zellweger em "Judy"; Cynthia Erivo em "Harriet"; Charlize Theron com "Bombshell", e Scarlett Johansson em "Marriage Story".

As nomeações para Melhor Atriz Secundária incluem as atuações de Kathy Bates em "Richard Jewell", Laura Dern em "Marriage Story"; Florence Pugh em "Little Women"; Margot Robbie em "Bombshell" e ainda Scarlett Johansson em "Jojo Rabbit".

A nomeação para Melhor Filme Animado incluí o "Toy Story 4", "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "Missing Link", "Klaus", e "I Lost My Body".

Como assistir à 92ª Cerimónia dos Óscares na ABC em direto e online a partir de qualquer lugar

Em primeiro lugar, a boa coisa nos Óscares de 2020 é que o espetáculo vai ser transmitido na ABC que não é nada mais do que um dos mais populares programas de TV americano. De facto, os utilizadores que estiverem online poderão acompanhar a cerimónia a partir da aplicação da ABC.

Assim, como já foi referido, o canal ABC é um canal exclusivo dos Estados Unidos, pelo que espetadores e utilizadores que estejam fora dos Estados Unidos não serão capazes de acompanhar a transmissão em direto do evento. Contudo, será sempre possível ver a cerimónia gravada em qualquer serviço de streaming como seja o YouTube, mas nunca terá a mesma emoção que acompanhar em direto.

Mas há boas notícias para todos os utilizadores que estejam fora dos Estados Unidos é que podem aceder via online ao canal ABC e acompanhar a cerimónia dos Óscares em direto com uma VPN tal como a PureVPN.

Isto é tudo o que precisa de fazer: