Na iServices a Black Friday é o mês inteiro! Conheça os descontos…

Faltam ainda algumas semanas para a Black Friday – que este ano se assinala a 26 de novembro – mas isso não impede a iServices de antecipar os descontos e promoções.

Ao longo de todo o mês de novembro, a líder nacional em reparações de smartphones, tablets e computadores irá apresentar descontos extraordinários numa seleção de produtos tecnológicos.

Orange Season já "aberta" na iServices

A “Orange Season” da iServices oferece descontos significativos em todas as categorias de produto que compõem a Loja Online da marca, “um dos nossos objetivos é alargarmos o período de consumo associado à época natalícia, distribuindo os momentos de compra por outubro, novembro e dezembro.

A empresa começou desde logo no dia 29 de outubro, com a adesão ao “Dia de Compras na Net”, tendo prolongado a campanha ao longo de todo o mês de novembro, com uma “Orange Season” refere Vânia Guerreiro, diretora de marketing e comunicação da iServices.

Para encontrar todos os produtos e serviços, basta que acedam aqui.

Na iServices não existem "black days", nem "black friday". Os clientes da empresa podem beneficiar das inúmeras ofertas e selecionar os diferentes presentes que pretendem adquirir sem terem de se sujeitar à habitual concentração de filas para a compra de presentes de última hora” explica a responsável da marca.

A iServices nasceu em 2011 e é a empresa líder do mercado nacional na reparação de equipamentos de telecomunicações e informática. Está presente de norte a sul do país, com mais de 30 lojas. A empresa contabiliza mais de dez mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple, Asus, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI.