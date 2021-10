Colapso nas chaves digitais para o Windows 10 com enorme desconto

Acontece a cada dia que passa: um colapso total nos preços das chaves digitais para software e jogos em geral. Esta situação leva a que, cada vez menos, a pirataria se torne numa forma menos popular de obter conteúdos.

Então, vemos os preços de muitos programas ficarem muito mais acessíveis do que antes, como por exemplo uma chave digital para o Windows 10, chave vitalícia, por pouco mais de uma dezena de euros. Uma pechincha e tanto, considerando os benefícios que oferece. Conhece a VIP-URcdkey.com ?

Colapso no preço das chaves digitais? É graças a plataformas como a VIP-URcdkey

Primeiro, uma licença vitalícia do Windows 10 irá oferecer todas as atualizações já lançadas e futuras a lançar para este sistema operativo.

Em segundo lugar, os descontos atualmente oferecidos pela VIP-URcdkey oferecem algumas grandes poupanças. Além disso, um desconto adicional de 20%, que pode ser ativado com o código promocional TT20% - ora vejamos.

Um dos pacotes de software mais importantes para o Windows 10 é, se dúvida, o Microsoft Office. esta suite combina todas as aplicações necessárias para escrever e editar vários tipos de documentos, incluindo texto, folhas de cálculo e bases de dados.

Office Professional e afins na VIP-URcdkey

Logo, o VIP-URcdkey oferece não só preços muito bons para o Office, mas também uma licença vitalícia que lhe dá acesso ilimitado a todas as atualizações e melhoramentos do software. Tal como no Windows, é necessário utilizar o código promocional TT20% para ativar o desconto adicional de 20%:

Bundles de software, conjuntos de software mais baratos:

Além disso, se decidir comprar imediatamente o Windows 10 juto com o Microsoft Office, aquilo a que se chama de Bundle, existem ainda as ofertas a preços com desconto:

Principais benefícios de chaves digitais para Windows e Office vitalícios?

Na verdade, ao usar uma chave com efeito vitalício começamos por retirar a irritante caixa irritante no canto do ecrã do monitor que nos lembra sempre que precisamos de ativar o Windows 10.

Por outro lado, é-nos garantido o acesso a todas as atualizações importantes (incluindo quaisquer futuras correções) que possam melhorar a segurança e o desempenho do seu sistema.

Não podemos esquecer que ainda garante um funcionamento estável sem problemas de incompatibilidade, pois conta com o apoio oficial da Microsoft para o ajudar a resolver problemas do sistema caso estes ocorram durante o funcionamento.

Além de mais, a questão de não utilizar software «adulterado» por terceiros (piratas) que podem revelar muita informação pessoal sem o conhecimento do utilizador

Como posso comprar o Windows 10?

Efetivamente, comprar um produto na loja online VIP-URcdkey é fácil. Para o fazer, basta seguir a ligação acima para o produto em que está interessado. No sítio web, é necessário criar um perfil, ou iniciar sessão num perfil já existente podendo para isso utilizar mesmo a conta do Facebook ou Google.

A seguir, clicar em "Buy Now" e somos enviados para uma página onde temos de introduzir o seguinte código promocional - TT20% - obrigatório para obter uma redução adicional de 20% no preço.

Agora clique no botão "Submit Order", depois escolha o sistema de pagamento que lhe convém (PayPal, VISA, Mastercard, etc.) e confirme o pagamento com o botão "Pay Now".

Simples como isso!