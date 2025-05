Cinco razões para abandonar os sistemas locais de gestão de identidade

As soluções tradicionais de gestão de identidades no local já não respondem eficazmente às exigências das pequenas e médias empresas. A crescente complexidade da gestão de acessos, os custos operacionais e os riscos de segurança tornam estas soluções obsoletas.

Por outro lado, as plataformas de identidade baseadas na cloud oferecem maior agilidade, segurança e escalabilidade, com uma redução significativa da complexidade.

1. Infraestrutura dispendiosa e complexa

Os sistemas locais exigem uma rede complexa, com servidores físicos instalados nas próprias instalações da empresa. Estes servidores precisam de manutenção presencial, atualizações regulares e energia de reserva — tudo isto representa custos significativos e potenciais riscos de segurança, caso não sejam corretamente geridos.

2. Custos de manutenção elevados

Manter soluções locais de gestão de identidade e acesso (IAM) envolve um investimento contínuo em hardware, licenças, atualizações e recursos humanos altamente especializados. Adicionalmente, é comum a necessidade de desenvolvimento personalizado para integrar sistemas legados ou híbridos, o que aumenta ainda mais os custos operacionais.

3. Atualizações lentas e funcionalidades limitadas

Os fornecedores de soluções locais tendem a lançar atualizações com pouca frequência. Muitas vezes, funcionalidades críticas ou correções de segurança são adiadas ou simplesmente não disponibilizadas. Isto contrasta com as plataformas cloud, que recebem melhorias contínuas, mantendo-se atualizadas e mais seguras.

4. Gestão fragmentada e dependência de múltiplos fornecedores

Garantir a cobertura de soluções IAM eficaz para uma organização, incluindo colaboradores, parceiros e fornecedores, pode ser extremamente complexo com soluções locais. Esta limitação obriga frequentemente à integração de várias soluções, aumentando a carga administrativa e os riscos associados à cadeia de fornecimento.

5. Dificuldades em garantir conformidade

Com a crescente pressão regulatória, é essencial acompanhar os requisitos legais em constante evolução. Persistem mitos em torno da obrigatoriedade de manter sistemas de identidade no local, mas não existe nenhuma legislação que o exija. As soluções cloud, além de seguras, estão preparadas para responder melhor aos critérios de conformidade e auditoria. À medida que as organizações reforçam os seus programas de cibersegurança, torna-se óbvio que os sistemas locais de gestão de identidade já não são suficientes. A adoção de soluções IAM, baseadas na cloud, é o caminho natural para melhorar a segurança, reduzir custos e aumentar a resiliência num ambiente digital em constante evolução.