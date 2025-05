Deixe os seus vídeos e imagens cristalinos com o Winxvideo AI 4.0 [Desconto]

O universo da criação de conteúdos digitais continua a evoluir a um ritmo alucinante. Assim, contar com ferramentas que simplificam e automatizam processos tornou-se essencial. É precisamente neste contexto que se destaca o Winxvideo AI: uma solução tudo-em-um que combina inteligência artificial com usabilidade, dirigida tanto a amadores como a profissionais. Atualizada para a versão 4.0, vamos ter resultados ainda mais rápidos e eficientes, com menos consumo de recursos. E há uma boa notícia: está atualmente em campanha de aniversário, com um preço promocional limitado e 72% de desconto.

O que torna o Winxvideo AI uma proposta tão atrativa?

Com uma interface clara e intuitiva, o Winxvideo AI é capaz de executar uma série de tarefas avançadas com apenas alguns cliques. Entre elas:

Upscaling de vídeo com IA : melhora vídeos de baixa qualidade para resoluções até 4K, mantendo o detalhe e reduzindo artefactos visuais.

: melhora vídeos de baixa qualidade para resoluções até 4K, mantendo o detalhe e reduzindo artefactos visuais. Estabilização automática : ideal para filmagens tremidas feitas com telemóvel, drone ou GoPro.

: ideal para filmagens tremidas feitas com telemóvel, drone ou GoPro. Melhoria de fluidez : aumenta a taxa de fotogramas para 60, 120 ou mesmo 480 fps — útil para vídeos desportivos ou efeitos em câmara lenta.

: aumenta a taxa de fotogramas para 60, 120 ou mesmo 480 fps — útil para vídeos desportivos ou efeitos em câmara lenta. Compressão e conversão : suporta múltiplos formatos e reduz o tamanho dos ficheiros sem perdas visíveis.

: suporta múltiplos formatos e reduz o tamanho dos ficheiros sem perdas visíveis. Editor de vídeo integrado: permite cortes, fusões e legendagem simples.

Esta combinação de funcionalidades torna o software útil para criadores de conteúdo no YouTube, formadores online, profissionais de vídeo ou até mesmo empresas que queiram melhorar vídeos promocionais.

E as imagens? Também ganham nova vida

Para quem possui arquivos com fotografias antigas ou desfocadas, o Winxvideo AI oferece funcionalidades de:

Upscale de imagens até 10K de resolução;

Remoção de ruído e nitidez automática;

Colorização de fotos a preto e branco;

Melhora automaticamente os detalhes faciais com um só clique;

Otimiza a definição dos cabelos e contornos;

Suaviza e corrige imperfeições da pele;

Realça o brilho e nitidez dos olhos;

Aperfeiçoa o formato e a textura dos lábios;

Tudo de forma rápida, intuitiva e sem esforço;

Adicionalmente, o software permite ainda aplicar melhoria de áudio por IA, removendo ruídos de fundo em ficheiros de vídeo ou som — uma mais-valia clara para entrevistas, tutoriais e gravações caseiras.

O que há de novo na versão 4.0?

A grande novidade da versão 4.0 é a atualização de dois modelos de IA centrais, resultando num aumento de até 80% na velocidade de processamento, com melhoria adicional na qualidade visual. Além disso:

Consome menos CPU e GPU em comparação com alternativas como Topaz Video AI ou Adobe Enhance;

Funciona de forma estável em máquinas Windows 10/11 com requisitos modestos;

Apresenta resultados superiores mesmo sem conhecimento técnico avançado;

A versão 4.0 oferece nitidez significativamente melhorada;

Qualidade de imagem superior face à versão anterior;

Detalhes visuais mais precisos e refinados;

Resultados mais profissionais em menos tempo;

Ideal para quem procura desempenho e definição máximos;

Os testes de desempenho completos podem ser consultados no site oficial.

Preço justo, uso ilimitado

Durante a campanha do 19.º aniversário, o Winxvideo AI está disponível com desconto exclusivo para novos utilizadores. Esta oferta inclui todas as funcionalidades mencionadas — sem subscrições mensais nem marcas de água.

Melhore os seus vídeos com o Winxvideo AI

Quer recuperar vídeos antigos ou dar um novo brilho aos mais recentes? Com o Winxvideo AI, o processo é simples. Basta importar o vídeo, selecionar a função de melhoramento e deixar a inteligência artificial fazer o resto.

O resultado? Imagens mais nítidas, menos ruído e cores mais equilibradas. A diferença entre o antes e o depois é impressionante — ideal para vídeos antigos, gravações em baixa resolução ou conteúdos para redes sociais.

Ferramenta extra: Estabilização automática de vídeo

Uma das funcionalidades mais úteis para quem grava em movimento é a estabilização de imagem. O Winxvideo AI integra esta função, corrigindo tremores e movimentos bruscos, mesmo em filmagens feitas à mão.

Em poucos cliques, é possível transformar um vídeo instável num conteúdo suave e agradável de ver, pronto a ser partilhado em qualquer plataforma.

Melhoramento de imagens em segundos

O mesmo motor de inteligência artificial pode ser usado para melhorar fotografias. Basta carregar a imagem, escolher o nível de melhoramento desejado e aplicar.

A ferramenta ajusta automaticamente o brilho, nitidez e detalhes — realçando cabelos, olhos, pele e fundos com precisão surpreendente. O resultado final apresenta uma imagem mais viva, natural e profissional, mesmo que tenha sido captada com um equipamento mais antigo.

Conclusão: merece a sua atenção

Num mercado saturado de soluções incompletas, o Winxvideo AI destaca-se pela sua relação qualidade/preço, velocidade de processamento e conjunto de ferramentas centradas no utilizador. Quer pretenda restaurar memórias antigas, melhorar vídeos para redes sociais ou simplesmente poupar tempo no dia-a-dia, esta pode ser a ferramenta ideal.

Além disso, o facto de estar em promoção torna o momento ainda mais favorável para experimentar. A inteligência artificial pode ser complexa — mas o Winxvideo AI torna-a acessível.