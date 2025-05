Como obter chaves digitais do Windows e Office com 30% de desconto

Em tempos de crescente digitalização, garantir que o seu sistema operativo e software de produtividade estão devidamente licenciados é mais importante do que nunca. Se procura uma solução económica e confiável, a SCDKey disponibiliza uma ampla gama de chaves digitais para vários produtos Microsoft. Pode, por exemplo, comprar uma chave do Office 2021 Professional Plus ou uma chave do Windows 10 Pro por preços francamente atrativos.

Aproveite já o cupão PPLWARE – 30% de desconto imediato

As ofertas da SCDKey incluem chaves digitais vitalícias, e ao utilizar o cupão PPLWARE no checkout, recebe 30% de desconto imediato em todas estas soluções:

Basta aceder ao site oficial da SCDKey, escolher os seus produtos preferidos e aplicar o cupão PPLWARE antes de finalizar a compra.

Por que escolher a SCDKey?

Entrega instantânea: as chaves digitais são enviadas por email poucos minutos após o pagamento.

as chaves digitais são enviadas por email poucos minutos após o pagamento. Licenças oficiais: ativação genuína, compatível com atualizações Microsoft.

ativação genuína, compatível com atualizações Microsoft. Economia real: preços bastante inferiores ao valor de mercado, com descontos extra usando o cupão.

preços bastante inferiores ao valor de mercado, com descontos extra usando o cupão. Interface simples e intuitiva: comprar e ativar nunca foi tão fácil.

comprar e ativar nunca foi tão fácil. Suporte dedicado: assistência disponível caso algo não corra como esperado.

Como aplicar o código de desconto

Escolha o produto no site da SCDKey. Clique em “Comprar Agora” e adiciona ao carrinho. No ecrã de pagamento, insira o código promocional PPLWARE no campo indicado. O valor será automaticamente reduzido em 30%.

Atualiza o teu Windows e Office com confiança

Adquirir software original é uma das formas mais simples de garantir segurança e desempenho no seu computador. Graças às ofertas da SCDKey, torna-se possível atualizar para o Windows 11 Pro ou obter o Office 2021 com um investimento muito reduzido — e sem abrir mão da autenticidade.

Estas promoções são por tempo limitado, por isso não deixe passar esta oportunidade.