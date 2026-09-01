Chave digital Office 2024 por 17,2 € antes do prazo de 13 de outubro

Faltam seis semanas para 13 de outubro, o dia em que a Microsoft deixa de enviar atualizações de segurança aos computadores domésticos com Windows 10, mesmo aos que aderiram ao programa ESU. Muitos desses PCs correm ainda Office 2016 ou 2019, sem correções desde outubro de 2025. Ou seja, o sistema e a suite caducam no mesmo outono. Para quem quer tratar dos dois problemas de uma vez, a GoodOffer24 permite comprar chave digital Office 2024 Professional Plus por 17,2 € e juntar uma Windows 11 CDKey Pro por 22,5 €, ambas já com o desconto da campanha.

O código TT30 aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e Office listadas neste artigo, disponíveis na loja da GoodOffer24. Por outro lado, o CCleaner e o Canva Pro usam o código TT10, com 10% de desconto. Os valores indicados foram confirmados à data da publicação. Ainda assim, a loja pode ajustá-los enquanto a campanha estiver ativa.

O que muda mesmo a 13 de outubro

Convém separar o medo da realidade. Nenhum computador deixa de arrancar nesse dia. O que termina é a rede de segurança: a partir de 14 de outubro, as falhas que forem descobertas no Windows 10 deixam de ser corrigidas em PCs de uso pessoal. A Microsoft foi clara num ponto que muita gente ignora: o ESU para consumidores foi desenhado para durar um ano e não existe segunda ronda para uso doméstico. Só as empresas e as escolas podem pagar mais dois anos, até outubro de 2028.

Na prática, o risco não é imediato, mas cresce todos os meses. Cada atualização mensal que a Microsoft publica para o Windows 11 passa a funcionar como um mapa das vulnerabilidades que o Windows 10 já não vai fechar. Além disso, os fabricantes de browsers e de antivírus tendem a abandonar sistemas sem suporte nos meses seguintes, o que acelera o problema.

O Office 2016 e 2019 já passaram pela mesma porta

Quem ainda trabalha com Office 2016 ou 2019 vive esta situação há quase um ano. Ambos perderam o suporte a 14 de outubro de 2025 e, ao contrário do Windows 10, não tiveram programa de extensão. O Word e o Excel abrem, os ficheiros continuam acessíveis, contudo, qualquer falha de segurança encontrada num documento malicioso fica por resolver. Para uma suite que abre anexos de email todos os dias, não é um detalhe.

O Office 2024 é o sucessor direto dessas versões para quem não quer subscrição. Trata-se de um produto de compra única, instalado localmente, com cinco anos de suporte previstos, até outubro de 2029. A edição Professional Plus inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. O Excel traz as funções mais recentes, como XLOOKUP e as matrizes dinâmicas, e toda a suite ganhou o tema escuro completo e melhorias de desempenho em ficheiros grandes. Por 17,2 €, a chave digital Office 2024 custa menos do que dois meses de Microsoft 365 Family.

Verificar primeiro se o PC aceita o Windows 11

Antes de comprar uma chave de Windows 11, vale a pena confirmar a compatibilidade. A ferramenta PC Health Check, gratuita no site da Microsoft, indica em segundos se a máquina cumpre os requisitos. Os dois pontos que mais chumbam são o TPM 2.0 e o processador: a Microsoft exige, em regra, Intel de 8.ª geração ou AMD Ryzen 2000 em diante. Em muitos portáteis de 2017 e 2018, o TPM existe mas está desligado na BIOS. Ativá-lo resolve o problema sem gastar um cêntimo.

Se o PC passar no teste, a escolha entre Home e Pro é rápida. O Windows 11 Home, por 17,9 €, serve para uso pessoal. O Windows 11 Pro, por 22,5 €, acrescenta o BitLocker, o Ambiente de Trabalho Remoto e, sobretudo, o controlo sobre quando as atualizações são instaladas, algo que o mês de agosto voltou a mostrar ser útil.

Se o PC não passar, existe uma alternativa menos conhecida. O Windows 10 Enterprise LTSC 2021, por 13,6 €, tem um calendário de suporte próprio e continua a receber atualizações de segurança até janeiro de 2027. Não é uma solução definitiva, mas ganha alguns meses para planear a substituição do equipamento com calma, em vez de o fazer em cima do prazo.

Produtos e preços

Todos os preços abaixo já incluem o desconto do cupão indicado em cada categoria.

Office com o código TT30

Windows com o código TT30

Windows e Office em conjunto com o código TT30

Mac e utilitários

Uma nota sobre os packs: quem vai comprar Windows 10 Pro e Office 2019 em separado paga 64,6 €. No pack, o mesmo par fica por 53,4 €. Vale a pena fazer a conta antes de fechar o carrinho.

Como utilizar o cupão

Abrir o link do produto pretendido na GoodOffer24. Adicionar a chave digital ao carrinho e avançar para o pagamento. No campo do código promocional, introduzir TT30 para Windows e Office ou TT10 para CCleaner e Canva Pro. Confirmar que o total desceu para o valor indicado neste artigo antes de concluir a compra.

A chave chega por email, normalmente em poucos minutos. Depois basta introduzi-la nas definições de ativação do Windows ou na instalação do Office. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente da loja funciona por chat e por email.

Seis semanas passam depressa, sobretudo em setembro. Quem tratar disto agora evita fazê-lo em outubro, quando os prazos se acumulam e o risco já é real. Consultar todas as ofertas da GoodOffer24.