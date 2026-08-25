Quanto dinheiro tem parado na gaveta? Descubra quanto pode valer o seu iPhone antigo

Há uma gaveta lá em casa onde vão parar cabos que já não sabemos de onde vieram, carregadores de telemóveis antigos e, quase sempre, aquele smartphone que trocámos há dois ou três anos. O problema é que um iPhone esquecido nessa gaveta não fica parado no tempo - vai perdendo valor. Mas será que ainda consegue ganhar algum dinheiro com ele?

Vamos fazer um pequeno teste. Imagine que encontra estes cinco iPhones numa gaveta. Consegue identificar os modelos e quanto valem hoje em dia?

1️⃣ O iPhone que parece um iPhone 8

Tem um ecrã de 4,7 polegadas, botão Home com Touch ID e uma única câmara traseira.

Ver resposta iPhone SE (2.ª geração), de 2020

Este é um daqueles modelos que pode enganar facilmente. Por fora, lembra bastante o iPhone 8, mas por dentro trazia o processador A13 Bionic, o mesmo usado na geração iPhone 11. Foi lançado em Portugal com preços a partir dos 499€ para 64 GB.

Hoje em dia, 6 anos depois, ainda consegue vender a versão de 64 GB por 55€, enquanto a versão de 256 GB vale 63€.

2️⃣ O primeiro iPhone com 5G

Design de laterais mais direitas, duas câmaras traseiras e ecrã OLED de 6,1 polegadas. Reconhece?

Ver resposta iPhone 12, de 2020

O iPhone 12 marcou uma mudança importante na família iPhone: trouxe 5G, o chip A14 Bionic e o novo design de laterais planas. Em Portugal, o modelo de 64 GB começou nos 929€, enquanto as versões de 128 GB e 256 GB custavam 979€ e 1099€, respetivamente.

Ou seja, alguém que comprou um iPhone 12 em 2020 já tem um equipamento com vários anos de utilização. Ainda assim, se quiser vendê-lo, este pode chegar aos 206€.

3️⃣ O gigante da família Pro

Ecrã de 6,7 polegadas, três câmaras traseiras, acabamento premium e aquele enorme módulo de câmaras.

Ver resposta iPhone 13 Pro Max, de 2021

O 13 Pro Max foi o topo de gama da Apple em 2021 e chegou a Portugal a partir de 1279€ na versão de 128 GB. É também um bom exemplo de uma coisa importante quando falamos de equipamentos usados: um smartphone caro não deixa automaticamente de ter valor quando aparece uma geração nova.

Um modelo Pro Max continua a ter procura no mercado de usados, sobretudo quando está em bom estado e tem uma capacidade de armazenamento elevada. Hoje em dia, pode valer 448€.

4️⃣ O iPhone grande que não era Pro

Tem 6,7 polegadas, duas câmaras traseiras e não pertence à linha Pro. Qual é?

Ver resposta iPhone 14 Plus, de 2022

O iPhone 14 Plus chegou a Portugal com um preço inicial de 1189€ para 128 GB. É um modelo particularmente interessante para quem gosta de ecrãs grandes, mas não precisa das funcionalidades da linha Pro.

E, novamente, há uma diferença importante entre o que pagou por um equipamento novo e o que ele vale hoje usado. Pode vender esta máquina por 342€.

5️⃣ Titânio, USB-C e botão de ação

Este é mais fácil. Tem Dynamic Island, USB-C, botão de ação e acabamento em titânio.

Ver resposta iPhone 15 Pro, de 2023

O iPhone 15 Pro foi lançado em Portugal a partir de 1249€ para 128 GB. É o mais recente dos cinco modelos deste quiz e, por isso, é também o que tende a conservar uma maior fatia do seu valor original.

Mas mesmo aqui há uma regra: quanto mais tempo passa, mais importante se torna vender enquanto o equipamento ainda tem procura. Neste momento, pode ganhar 618€ com ele.

Então, quanto vale realmente o seu iPhone?

Aqui está a parte mais interessante. Não existe uma tabela universal em que um iPhone 12 vale exatamente X ou um iPhone 13 Pro Max vale exatamente Y. O valor de um usado depende de vários fatores como a capacidade de armazenamento, estado exterior, funcionamento, saúde da bateria, ecrã e câmaras.

É por isso que a Sell My Phone apresenta uma estimativa antes da venda, depois de selecionar o modelo e o estado do equipamento. A própria empresa explica que o valor apresentado inicialmente é uma estimativa e pode ser ajustado depois da análise física do dispositivo.

E há aqui uma distinção importante: estimativa não significa preço final garantido. Primeiro indica as características do equipamento e recebe uma estimativa. Depois, o dispositivo é analisado por técnicos. Só após essa verificação é confirmado o valor final.

E a gaveta não é o fim da linha. Um smartphone é muito mais do que um ecrã e uma bateria. Tem metais, componentes eletrónicos, vidro, plásticos e outros materiais que foram necessários para o fabricar. Quando um equipamento continua a poder ser utilizado, prolongar a sua vida útil é uma forma de evitar que seja substituído prematuramente.

A própria Sell My Phone apresenta a redução do lixo eletrónico como parte do seu compromisso ambiental. No momento da consulta, a empresa indicava mais de 8600 pedidos, mais de 1,6 milhões de euros pagos aos clientes e cerca de 967 kg de lixo eletrónico evitado.

E vender não significa necessariamente ter de sair de casa

Esta é provavelmente uma das partes mais convenientes do serviço. O processo da Sell My Phone está dividido em quatro passos.

Avalia o equipamento Escolhe a categoria, o modelo e indica o estado. Recebe uma estimativa. Marca a recolha Se decidir avançar, a recolha é feita sem custos para si. O equipamento é verificado O dispositivo chega ao centro técnico, onde é confirmado o estado real. É nesta fase que a avaliação pode ser ajustada. Recebe o pagamento Depois da verificação e aceitação da proposta, é feito o pagamento pelo método escolhido.

A empresa indica ainda que o processo completo costuma demorar menos de uma semana em condições normais e que o pagamento, depois de aceite a proposta, demora em média entre três e cinco dias úteis.

Quanto dinheiro tem, afinal, parado na gaveta?

Talvez tenha um iPhone SE de 2020 que foi substituído por um modelo mais recente. Ou um iPhone 12 que ficou esquecido numa gaveta depois de fazer um upgrade. Talvez até tenhas dois ou três equipamentos antigos em casa.

Somados, estes podem representar centenas de euros, e isso é dinheiro que está literalmente parado. Portanto, para responder à pergunta, talvez esteja na altura de descobrir.