Como criar facilmente uma Página do Facebook para o seu negócio?

Com o mundo em plena pandemia, os meios digitais ganharam ainda mais força na promoção dos negócios / projetos. Além dos sites, as redes sociais podem ter uma enorme importância na divulgação e nesse sentido nada melhor que apostar na rede social mais popular do mundo, o Facebook.

Hoje vamos ensinar como podem criar uma Página do Facebook para o seu negócio ou projeto.

As Páginas do Facebook servem para os negócios, marcas, organizações e figuras públicas partilharem as suas histórias e estabelecerem ligações com pessoas.

Tal como os perfis, as Páginas podem ser personalizadas com histórias, eventos e muito mais. As pessoas que gostam ou seguem uma Página podem receber atualizações no Feed de Notícias.

Com criar facilmente uma página no Facebook?

Criar uma página no Facebook é um processo relativamente simples. Para tal basta que acedam a este “atalho“. Em seguida preencham os campos solicitados e por fim carreguem no botão “Criar Página”.

Em seguida devem adicionar uma Foto de Perfil e também uma Foto de Capa. Por fim carreguem em Guardar.

Depois de criada a página, podemos proceder a várias personalizações. Por exemplo, podemos adicionar um botão para fazer link com o nosso site ou projeto, um botão para enviar mensagem, um botão para enviar mensagem no WhatsApp, etc.

A qualquer altura pode personalizar a vossa página acedendo à opção Editar informações da Página. De salientar que o nome da página pode ser personalizado no campo Nome de utilizador.

Para finalizar, devem convidar amigos para gostarem da página, assim como preencher as informações em falta. Para criar uma publicação, basta que carreguem no botão Criar Publicação.

E está feito! Agora o segredo do sucesso da página é conseguirem que os vossos seguidores se identifiquem com os conteúdos publicados. Não se esqueçam que gerir uma página de uma empresa/negócio é diferente de gerir um perfil pessoal.

Toda a informação a ser publicada deverá ser cuidadosamente analisada. Aproveitem para seguir a página do Pplware aqui.

Criar Página do Facebook