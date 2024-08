Tem filhos menores que usam Spotify? Use esta app para criar playlists “limpas”

O Spotify é a casa de 100 milhões de músicas e, portanto, encontra todo o tipo de palavrões e termos menos adequados. Por isso, se tem filhos menores ou simplesmente não quer ouvir músicas deste tipo, vale a pena explorar ferramentas de terceiros para o ajudar. A que hoje trazemos, chamada Cleanify, é especializada na limpeza de playlists explícitas!

Cleanify: o que é que a app pode fazer exatamente?

O Cleanify é uma aplicação web que pode fazer duas coisas: limpar playlists explícitas, ou tornar explícitas as playlists limpas. A primeira opção, e a que mais provavelmente irá utilizar, é "Cleanify Playlist". Esta opção, tal como o nome sugere, limpa uma playlist, substituindo quaisquer músicas que contenham palavrões pelas suas versões limpas (se disponíveis).

A ideia é garantir que uma determinada playlist é adequada para toda a família, permitindo-lhe reproduzir a sua lista de reprodução anteriormente carregada de palavrões em frente a crianças.

A segunda opção, cujo nome revela a sua missão, é "Explicitify playlist". Esta opção faz exatamente o oposto da opção de limpar, encontrando versões explícitas de quaisquer músicas limpas que tenha numa playlist.

Como usar o Cleanify para limpar listas de reprodução

Para limpar uma playlist do Spotify (ou torná-la explícita) usando o Cleanify:

1. Vá até à aplicação através deste link.

2. De seguida, faça login com a sua conta do Spotify para conceder à aplicação acesso para manipular as suas playlists. Para isso, clique em "Login with Spotify".

3. Aqui, clique em "Concordar".

O Cleanify irá então buscar as suas playlists do Spotify e listá-las do lado esquerdo.

4. Agora, selecione uma playlist e escolha o que quer fazer com ela, com as opções "Cleanify", "Explicitify" e "Delete".

Depois de ter escolhido a sua opção preferida, o Cleanify fará o seu trabalho, limpando, tornando-a explícita ou eliminando a playlist que selecionou.

Terá também acesso a um sumário sobre como correu a limpeza.

Qualquer que seja a opção escolhida, a nova lista de reprodução será adicionada ao Spotify com "Explicit" ou "All Clean" entre parênteses para evitar confusão.

❗ Coisas a ter em conta ao utilizar o Cleanify

É provável que esta ferramenta do Spotify seja mais útil para pessoas que ouvem músicas que cruzam géneros. Por exemplo, as músicas de rap e R&B geralmente têm duas versões lançadas: a original para os fãs mais maduros e uma versão mais mainstream que todas as idades podem ouvir. É de salientar que, mesmo sem o Cleanify, o Spotify permite-lhe filtrar as músicas explícitas.

Tal como a maioria das ferramentas Spotify de terceiros, a Cleanify requer acesso à sua conta Spotify. Por isso, não se esqueça de prestar atenção ao aviso quando iniciar sessão no Spotify utilizando o Cleanify. E se deixar de utilizar o Cleanify, não se esqueça de remover o acesso à sua conta Spotify.

