Apple só deve começar a cobrar pela sua IA no iPhone depois de 2027

Apesar de estar ainda em testes iniciais no iOS 18, o Apple Intelligence está já a gerar um interesse grande nos potenciais utilizadores. Esta será a oferta de IA da criadora do iPhone e há uma curiosidade em saber o que foi preparado. Agora, e após terem surgido os eventuais preços deste serviço, chega informação de quando a Apple poderá começar a cobrar pela sua IA.

Só deve cobrar pela Apple Intelligence em 2027

Do que Mark Gurman, da Bloomberg, revelou, embora as características pagas da Apple Intelligence possam estar em desenvolvimento, é altamente improvável que a criadora do iPhone as lance em breve. Há pouco surgiram informações que sugerem que a Apple pode introduzir um nível premium da sua IA com um custo de subscrição de 20 dólares por mês.

Embora esta possa ser uma possibilidade, Mark Gurman sugere que, uma vez que a empresa ainda está na fase inicial de teste das funcionalidades gratuitas da Apple Intelligence, as funcionalidades pagas de IA podem levar pelo menos mais três anos a serem desenvolvidas. Isto pode significar que um nível plus ou premium não será introduzido até pelo menos 2027. A informação partilhada revela o seguinte:

Espero que a empresa lance recursos de IA mais avançados para além do software Apple Intelligence existente e, em última análise, cobre por isso… mas pode levar algum tempo para que a Apple realmente o execute. As características existentes da Apple Intelligence ainda são tão incipientes que aposto que serão necessários três anos para que a Apple desenvolva algo pelo qual valha a pena cobrar. E esse pode ser o melhor cenário.

Esta IA ainda estará a ser desenvolvida

Espera-se que as funcionalidades existentes, e mais básicas, do Apple Intelligence permaneçam gratuitas. No entanto, a criadora do iPhone pode introduzir recursos avançados de IA, que serão adicionados aos já disponíveis. O relatório não especifica ou detalha qualquer funcionalidade paga do Apple Intelligence.

Há rumores de que o primeiro conjunto de funcionalidades da Apple Intelligence será lançado em outubro, com o iOS 18.1. Isto sugere que a próxima série do iPhone 16 poderá não trazer as funcionalidades de IA prontas a usar. Há rumores de que a Apple também irá lançar uma grande atualização da Siri com tecnologia Apple Intelligence.

Mark Gurman deu ainda a entender, como revelámos, que o iPhone SE 4, que deveria ser lançado no início de 2025, poderia suportar esta IA. Se isto for verdade, tornaria este iPhone mais poderoso do que o iPhone 15 e 15 Plus, que não têm a potência necessária para suportar o Apple Intelligence.