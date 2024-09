Manter o seu PC atualizado é essencial para garantir a segurança e desempenho. No entanto, as atualizações automáticas podem, por vezes, afetar o desempenho do sistema. Neste artigo, explicamos como configurar essas atualizações de forma eficaz, minimizando o impacto no desempenho do seu computador.

A Importância das Atualizações Automáticas As atualizações automáticas são fundamentais para garantir que o sistema operativo, como o Windows 11 Pro, está sempre protegido contra vulnerabilidades de segurança. Além disso, muitas atualizações corrigem bugs e melhoram o desempenho geral. Contudo, se não forem configuradas corretamente, podem afetar o desempenho durante horas críticas de trabalho.

Agendar atualizações em horários de baixo uso Uma das melhores formas de evitar que as atualizações impactem o desempenho é agendar as mesmas para horários em que o PC não está em uso intenso. No caso do Windows 11, pode definir o horário ativo para garantir que as atualizações automáticas sejam instaladas fora do período em que usa o computador para tarefas importantes. Aceda a Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update

Escolha Alterar horas ativas e defina o período em que não deseja ser interrompido. Assim, poderá garantir que as atualizações não interferem com o desempenho do PC durante os momentos em que necessita de máximo rendimento.

Atualizações de Controladores e Software Além das atualizações do sistema operativo, é importante manter os drivers e outros softwares atualizados. Logo, possuir drivers desatualizados pode causar problemas de compatibilidade e afetar o desempenho. Ferramentas como o Driver Booster ou outras similares, ajudam a automatizar este processo e podem ser adquiridas através de chaves digitais a preços competitivos.

Desativar atualizações automáticas para certos softwares Alguns programas oferecem a opção de desativar as atualizações automáticas. Se um software que não utiliza frequentemente está configurado para se atualizar automaticamente, poderá desligar essa funcionalidade e evitar que consuma recursos desnecessários. No entanto, tenha cuidado para não desativar atualizações críticas, especialmente de segurança.

Otimização do sistema com ferramentas de desempenho Para garantir que o seu sistema continua rápido e eficiente após as atualizações, pode utilizar ferramentas de otimização de desempenho. O CCleaner, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para limpar ficheiros temporários e ajustar as definições do sistema, otimizando o desempenho. Considere adquirir uma chave digital do Windows 10 Pro por um preço acessível e maximizar a performance do seu dispositivo.

Atualizações automáticas no Windows 11: Controlar o Processo O Windows 11 oferece um conjunto de opções avançadas para gerir as atualizações automáticas. Pode configurar o sistema para descarregar automaticamente as atualizações, mas escolher manualmente quando deseja instalá-las. Esta abordagem é útil para quem quer manter o controlo total sobre o processo de atualização. Nas configurações do Windows Update, escolha a opção Download automático, mas instale manualmente.

Isso garante que as atualizações estão prontas, mas só serão aplicadas quando for mais conveniente para si.

Atualizações automáticas e a duração da bateria Para utilizadores de portáteis, as atualizações automáticas podem impactar a duração da bateria, especialmente se ocorrerem durante o uso. Para minimizar esse efeito, configure as atualizações para serem aplicadas quando o dispositivo está ligado à corrente elétrica. Adicionalmente, o Windows 11 Pro possui ferramentas integradas para gerir o consumo de energia e otimizar o desempenho da bateria.

Verificar e gerir o espaço de armazenamento As atualizações automáticas ocupam espaço no disco, o que pode afetar o desempenho do sistema se o armazenamento estiver limitado. Para evitar esse problema, verifique regularmente o espaço disponível e utilize ferramentas como o Storage Sense no Windows 11, que ajuda a eliminar ficheiros desnecessários automaticamente. Complementarmente, adquirir uma chave digital para Office 2019 Pro Plus pode ser uma solução eficaz para manter o seu PC produtivo e eficiente.

Utilizar uma ligação de tráfego limitado Outra opção interessante para minimizar o impacto das atualizações automáticas no desempenho é configurar a sua ligação de rede como "ligação de tyráfego limitado". Isso limita as atualizações que o sistema operativo descarrega automaticamente, focando-se apenas nas mais essenciais. Para configurar isso: Aceda a Configurações > Rede e Internet > Wi-Fi > Propriedades.

Ative a opção Definir como ligação de dados medida.

Este artigo tem o apoio da SCDKey, na disponibilização de produtos e/ou informação, estando o artigo sujeito a mudanças de valores informados sem aviso prévio.