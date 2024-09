European Sleeper: este comboio noturno atravessará a Europa, de Bruxelas a Veneza

Para que o inverno não seja monótono, a European Sleeper operará um comboio noturno, que atravessará várias cidades europeias.

Por forma a dar resposta "à elevada procura de viagens para desportos de inverno, opções de viagens pela cidade e falta de ligações ferroviárias adequadas", a European Sleeper anunciou um novo serviço sazonal que atravessará a Europa desde o Mar do Norte até ao Adriático, passando por várias cidades europeias diferentes.

A empresa revelou que a rota foi escolhida para abranger as férias desportivas de inverno e o Carnaval de Veneza.

A rota sazonal terá início em Bruxelas e terminará em Veneza, levando os passageiros pela Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Áustria, antes de terminar em Itália.

O percurso inclui, especificamente, Antuérpia, Roterdão, Utrecht, Colónia, Munique, Innsbruck e Verona. A paragem em Innsbruck, a porta de entrada para os Alpes austríacos, procurará facilitar as férias de inverno.

Os passageiros poderão embarcar no nosso comboio a partir da Bélgica e dos Países Baixos e descontrair no conforto do restaurante, enquanto o comboio os transporta através da Alemanha e da Áustria e dos Alpes, terminando nas cidades históricas de Verona e Veneza no dia seguinte.