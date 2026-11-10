Instalador suspeito? A Windows Sandbox abre-o sem tocar no PC
Todos os anos a Black Friday traz a mesma tentação: um conversor de vídeo grátis aqui, um otimizador milagroso ali, um instalador que chegou por email com cara de fatura. A maior parte é inofensiva, mas basta um para estragar um fim de semana. O Windows 11 Pro tem uma ferramenta em que quase ninguém repara e que resolve isto: a Windows Sandbox, um Windows descartável que abre numa janela, corre o programa e desaparece quando se fecha. Na campanha antecipada da Godeal24, a chave digital do Windows 11 Pro custa 12,25€ e a do Office 2024 Pro Plus fica em 22,11€.
A Early Black Friday da Godeal24 já arrancou e junta chaves digitais de Windows, de Office e de utilitários para PC. Nos packs que juntam sistema e Office, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo são os indicados pela loja a 9 de novembro de 2026 e podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.
O que é a Windows Sandbox
Pense num computador emprestado que se deita fora no fim do dia. A Sandbox arranca uma cópia limpa do Windows em poucos segundos, separada do sistema principal pelo mesmo hipervisor que a Microsoft usa no Hyper-V. Lá dentro instala-se o que se quiser, abre-se o anexo duvidoso e mexe-se no registo sem medo. Ao fechar a janela, tudo o que lá aconteceu é apagado, sem perguntas e sem lixo no disco.
Ao contrário de uma máquina virtual tradicional, não é preciso descarregar uma imagem do Windows nem configurar coisa nenhuma. A Sandbox aproveita os ficheiros do próprio sistema instalado, por isso ocupa pouco espaço e está sempre na mesma versão do Windows que o computador.
Quem tem direito a ela, e quem não tem
Aqui está o pormenor que apanha muita gente. A Windows Sandbox existe no Windows 11 Pro, Enterprise e Education. No Windows 11 Home não aparece, por mais que se procure nas definições. É uma das diferenças entre edições que mais pesa no dia a dia, ao lado do BitLocker, que encripta o disco, do Hyper-V e da possibilidade de receber ligações de Ambiente de Trabalho Remoto.
Além da edição, o computador precisa de cumprir alguns mínimos: processador de 64 bits com a virtualização ligada na BIOS ou UEFI, pelo menos 4 GB de RAM (o recomendado são 8 GB), 1 GB livre em disco e dois núcleos. Na prática, qualquer portátil dos últimos anos chega lá.
Ligar a Windows Sandbox em três passos
- Escrever “funcionalidades do Windows” na pesquisa do menu Iniciar e abrir Ativar ou desativar funcionalidades do Windows.
- Marcar a caixa Windows Sandbox e confirmar.
- Reiniciar o computador. A partir daí, a Windows Sandbox aparece no menu Iniciar como qualquer outra aplicação.
Quem preferir a linha de comandos consegue o mesmo numa janela do PowerShell aberta como administrador, com Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName “Containers-DisposableClientVM” -All -Online. Se o Windows disser que a virtualização não está disponível, a culpa costuma estar na BIOS, numa opção chamada Intel VT-x ou AMD-V (por vezes SVM), que vem desligada de fábrica em alguns computadores.
Como usar a Sandbox sem cair nos erros habituais
Para levar um ficheiro lá para dentro, basta copiá-lo no Explorador de Ficheiros e colá-lo na janela da Sandbox. Depois corre-se o instalador e observa-se com calma: se pede permissões estranhas, se tenta meter três programas extra pelo caminho, se abre páginas que ninguém pediu. Estando tudo limpo, aí sim, instala-se no sistema verdadeiro.
Há, contudo, duas coisas a ter presentes. Por omissão, a Sandbox tem acesso à Internet, o que quer dizer que um programa malicioso consegue comunicar para fora. Para testes mais sérios, convém desligar a rede. Por outro lado, há malware que deteta que está numa máquina virtual e fica quieto, por isso um teste sem sustos não é uma garantia absoluta.
Ficheiros .wsb para quem testa muitas vezes
A Sandbox aceita ficheiros de configuração com a extensão .wsb, que são texto simples. Com meia dúzia de linhas cria-se um atalho que a abre sem rede, com uma pasta do disco partilhada apenas em modo de leitura e com mais memória atribuída. Fica no ambiente de trabalho e poupa a mesma preparação de cada vez que chega um ficheiro suspeito.
O Office 2024 entra na mesma conta
Se o computador vai passar para o Windows 11 Pro, faz sentido olhar também para o Office. A versão 2024 traz funções novas no Excel, o Cameo no PowerPoint, que coloca a imagem da câmara dentro dos diapositivos, e a recuperação de sessão no Word. Inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, sem mensalidade. Já quem prefere trabalhar na nuvem tem a conta Office 365 para cinco dispositivos, válida durante um ano, por 35,99€, uma solução prática para uma casa ou uma equipa pequena.
Chaves digitais Windows 11 Pro e Office 2024 em promoção
Os valores seguintes são os indicados pela Godeal24 para a campanha Early Black Friday.
Office
- Office 2024 Pro Plus, 1 PC: 22,11€
- Office 2024 Pro Plus, 3 PCs: 61,11€, ou 20,37€ por PC
- Office 2024 Pro Plus, 5 PCs: 95,11€, ou 19,02€ por PC
- Office 365 Personal, 1 ano: 78,99€
- Office 365 Family, 1 ano: 98,99€
- Conta Office 365 Pro Plus, 5 dispositivos, 1 ano: 35,99€
- Office 2021 Pro Plus, 1 PC: 26,11€
- Office 2021 Home and Business para Mac: 98€
- Office 2019 Pro Plus, 1 PC: 24,75€
Windows
- Windows 11 Pro, 1 chave: 12,25€
- Windows 11 Pro, 2 chaves: 24,25€, ou 12,13€ por chave
- Windows 11 Pro, 3 chaves: 35,25€, ou 11,75€ por chave
- Windows 11 Pro, 5 chaves: 53,25€, ou 10,65€ por chave
- Windows 11 Home: 12,15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC, 1 PC: 12,80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC, 1 PC: 12,88€
- Windows 10 Pro: 8,25€
- Windows 10 Home: 8,15€
- Windows Server 2025 Standard: 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter: 31,99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC, 1 PC: 12,25€
Lembre-se de que a Windows Sandbox fica de fora no Windows 11 Home. As edições LTSC recebem menos novidades e mantêm o sistema estável durante mais tempo, o que dá jeito em computadores dedicados a uma só tarefa, enquanto as versões Server respondem a cenários de empresa, com regras próprias.
Packs de Windows e Office com o cupão SGO62
- Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus: 32,95€
- Windows 11 Home e Office 2024 Pro Plus: 32,85€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC e Office 2024 Pro Plus: 32,55€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC e Office 2024 Pro Plus: 32,25€
Lotes de chaves para quem prepara muitos computadores
- Windows 11 Pro, 50 chaves: 400€, ou 8€ por chave
- Windows 11 Pro, 100 chaves: 750€, ou 7,50€ por chave
- Windows 11 Home, 50 chaves: 389€
- Windows 11 Home, 100 chaves: 699€, ou 6,99€ por chave
Estes lotes interessam sobretudo a lojas de informática e a técnicos que montam e entregam várias máquinas por mês.
Utilitários para PC
- Ashampoo PDF Pro 5: 24,99€
- IObit Driver Booster 13: 17,69€
- Ashampoo Backup Pro 27: 13,63€
- AdGuard, 3 dispositivos: 32,74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29: 16,99€
- EaseUS Video Downloader: 30€
- EaseUS Disk Copy Pro, subscrição de 1 mês: 13,93€
Há mais ferramentas na página dos utilitários em promoção. E, já agora, qualquer uma delas pode ser experimentada primeiro dentro da Windows Sandbox.
Como usar o cupão SGO62
- Abrir o pack pretendido através de um dos links deste artigo.
- Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento.
- Introduzir o código SGO62 no campo do cupão.
- Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar.
- Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas por email.
As chaves digitais chegam por email em poucos minutos, sem portes nem esperas. A loja dá apoio gratuito na instalação e na ativação, antes e depois da compra, e tem 4,8 estrelas no Trustpilot. Ainda assim, antes de encomendar convém rever as condições de utilização e a compatibilidade do equipamento.
Ver a campanha Early Black Friday da Godeal24
Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.