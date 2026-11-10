Instalador suspeito? A Windows Sandbox abre-o sem tocar no PC

Todos os anos a Black Friday traz a mesma tentação: um conversor de vídeo grátis aqui, um otimizador milagroso ali, um instalador que chegou por email com cara de fatura. A maior parte é inofensiva, mas basta um para estragar um fim de semana. O Windows 11 Pro tem uma ferramenta em que quase ninguém repara e que resolve isto: a Windows Sandbox, um Windows descartável que abre numa janela, corre o programa e desaparece quando se fecha. Na campanha antecipada da Godeal24, a chave digital do Windows 11 Pro custa 12,25€ e a do Office 2024 Pro Plus fica em 22,11€.

A Early Black Friday da Godeal24 já arrancou e junta chaves digitais de Windows, de Office e de utilitários para PC. Nos packs que juntam sistema e Office, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo são os indicados pela loja a 9 de novembro de 2026 e podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.

O que é a Windows Sandbox

Pense num computador emprestado que se deita fora no fim do dia. A Sandbox arranca uma cópia limpa do Windows em poucos segundos, separada do sistema principal pelo mesmo hipervisor que a Microsoft usa no Hyper-V. Lá dentro instala-se o que se quiser, abre-se o anexo duvidoso e mexe-se no registo sem medo. Ao fechar a janela, tudo o que lá aconteceu é apagado, sem perguntas e sem lixo no disco.

Ao contrário de uma máquina virtual tradicional, não é preciso descarregar uma imagem do Windows nem configurar coisa nenhuma. A Sandbox aproveita os ficheiros do próprio sistema instalado, por isso ocupa pouco espaço e está sempre na mesma versão do Windows que o computador.

Quem tem direito a ela, e quem não tem

Aqui está o pormenor que apanha muita gente. A Windows Sandbox existe no Windows 11 Pro, Enterprise e Education. No Windows 11 Home não aparece, por mais que se procure nas definições. É uma das diferenças entre edições que mais pesa no dia a dia, ao lado do BitLocker, que encripta o disco, do Hyper-V e da possibilidade de receber ligações de Ambiente de Trabalho Remoto.

Além da edição, o computador precisa de cumprir alguns mínimos: processador de 64 bits com a virtualização ligada na BIOS ou UEFI, pelo menos 4 GB de RAM (o recomendado são 8 GB), 1 GB livre em disco e dois núcleos. Na prática, qualquer portátil dos últimos anos chega lá.

Ligar a Windows Sandbox em três passos

Escrever “funcionalidades do Windows” na pesquisa do menu Iniciar e abrir Ativar ou desativar funcionalidades do Windows. Marcar a caixa Windows Sandbox e confirmar. Reiniciar o computador. A partir daí, a Windows Sandbox aparece no menu Iniciar como qualquer outra aplicação.

Quem preferir a linha de comandos consegue o mesmo numa janela do PowerShell aberta como administrador, com Enable-WindowsOptionalFeature -FeatureName “Containers-DisposableClientVM” -All -Online. Se o Windows disser que a virtualização não está disponível, a culpa costuma estar na BIOS, numa opção chamada Intel VT-x ou AMD-V (por vezes SVM), que vem desligada de fábrica em alguns computadores.

Como usar a Sandbox sem cair nos erros habituais

Para levar um ficheiro lá para dentro, basta copiá-lo no Explorador de Ficheiros e colá-lo na janela da Sandbox. Depois corre-se o instalador e observa-se com calma: se pede permissões estranhas, se tenta meter três programas extra pelo caminho, se abre páginas que ninguém pediu. Estando tudo limpo, aí sim, instala-se no sistema verdadeiro.

Há, contudo, duas coisas a ter presentes. Por omissão, a Sandbox tem acesso à Internet, o que quer dizer que um programa malicioso consegue comunicar para fora. Para testes mais sérios, convém desligar a rede. Por outro lado, há malware que deteta que está numa máquina virtual e fica quieto, por isso um teste sem sustos não é uma garantia absoluta.

Ficheiros .wsb para quem testa muitas vezes

A Sandbox aceita ficheiros de configuração com a extensão .wsb, que são texto simples. Com meia dúzia de linhas cria-se um atalho que a abre sem rede, com uma pasta do disco partilhada apenas em modo de leitura e com mais memória atribuída. Fica no ambiente de trabalho e poupa a mesma preparação de cada vez que chega um ficheiro suspeito.

O Office 2024 entra na mesma conta

Se o computador vai passar para o Windows 11 Pro, faz sentido olhar também para o Office. A versão 2024 traz funções novas no Excel, o Cameo no PowerPoint, que coloca a imagem da câmara dentro dos diapositivos, e a recuperação de sessão no Word. Inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, sem mensalidade. Já quem prefere trabalhar na nuvem tem a conta Office 365 para cinco dispositivos, válida durante um ano, por 35,99€, uma solução prática para uma casa ou uma equipa pequena.

Chaves digitais Windows 11 Pro e Office 2024 em promoção

Os valores seguintes são os indicados pela Godeal24 para a campanha Early Black Friday.

Office

Windows

Lembre-se de que a Windows Sandbox fica de fora no Windows 11 Home. As edições LTSC recebem menos novidades e mantêm o sistema estável durante mais tempo, o que dá jeito em computadores dedicados a uma só tarefa, enquanto as versões Server respondem a cenários de empresa, com regras próprias.

Packs de Windows e Office com o cupão SGO62

Lotes de chaves para quem prepara muitos computadores

Estes lotes interessam sobretudo a lojas de informática e a técnicos que montam e entregam várias máquinas por mês.

Utilitários para PC

Há mais ferramentas na página dos utilitários em promoção. E, já agora, qualquer uma delas pode ser experimentada primeiro dentro da Windows Sandbox.

Como usar o cupão SGO62

Abrir o pack pretendido através de um dos links deste artigo. Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento. Introduzir o código SGO62 no campo do cupão. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas por email.

As chaves digitais chegam por email em poucos minutos, sem portes nem esperas. A loja dá apoio gratuito na instalação e na ativação, antes e depois da compra, e tem 4,8 estrelas no Trustpilot. Ainda assim, antes de encomendar convém rever as condições de utilização e a compatibilidade do equipamento.

Ver a campanha Early Black Friday da Godeal24

Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.