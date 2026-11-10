Governo decreta situação de alerta: escolas e serviços públicos encerram na quarta-feira

O Governo português decidiu encerrar as escolas e os serviços públicos não essenciais na quarta-feira, devido à passagem da depressão Charles por Portugal. A medida surge perante a previsão de chuva intensa e vento forte, com maior incidência nas regiões Centro e Sul.

Após uma reunião com representantes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Proteção Civil, em Carnaxide, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o país estará sob situação de alerta entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira.

Entre as medidas anunciadas está o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, numa decisão que pretende reduzir a exposição da população aos riscos associados às condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas.

Em declarações à SIC Notícias, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, garantiu que, na quarta-feira, “nenhuma escola vai abrir“.

Atividades ao ar livre também ficam suspensas

Além do encerramento dos estabelecimentos de ensino e dos serviços públicos não essenciais, ficam também suspensas as atividades ao ar livre. O Governo recomenda que a população permaneça em casa sempre que possível, por forma a evitar situações de risco.

O ministro da Administração Interna alertou para a exigência que a depressão Charles poderá representar para o país, recordando os estragos provocados pela depressão Kristin no início do ano, em particular nos distritos de Leiria e Coimbra.

População deve acompanhar as recomendações oficiais

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, chamou a atenção para os perigos associados à utilização de parques de estacionamento subterrâneos, bem como de estacionamentos junto a árvores ou outras estruturas que possam ceder devido ao vento e à chuva.

Perante a previsão de condições meteorológicas adversas, as autoridades apelam à adoção de comportamentos preventivos e ao acompanhamento das informações divulgadas pela Proteção Civil e pelo IPMA.

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