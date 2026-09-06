O Windows 11 limpo da Microsoft corre em qualquer PC

A Microsoft apresentou a 4 de setembro o Project Zenith, um Windows 11 "pronto a programar", sem sugestões no menu Iniciar nem widgets, reservado a PCs com 64 GB de memória. Só que não é uma edição nova. Por baixo está o mesmo Windows 11 Pro de sempre com meia dúzia de definições alteradas, e a receita foi publicada no GitHub. Na prática, com uma Windows 11 CDKey da SCDkey a 21,83 euros com cupão, qualquer computador recente chega ao mesmo resultado.

A campanha de setembro da SCDkey, agora com o domínio pt.scdkey.com, aplica o código pplware (30% de desconto) às chaves digitais de Windows e Office, e o destaque desta semana é o Office 2024 Professional Plus, que fica em 17,15 euros com o cupão. Os valores indicados neste artigo estavam confirmados à data de publicação e podem ser alterados enquanto a promoção estiver ativa.

O que é afinal o Project Zenith

O anúncio no blogue de programadores do Windows fala numa experiência "ready-to-code" para PCs de classe developer. Os primeiros equipamentos serão mini PCs com AMD Ryzen AI Halo, mostrados na IFA, e a fasquia de entrada é alta: pelo menos 64 GB de memória unificada e 250 GB/s de largura de banda, o suficiente para correr modelos de IA com mais de 30 mil milhões de parâmetros sem pagar tokens na nuvem.

Retirada a parte do hardware, o que sobra é bastante mais terreno. Estas máquinas vêm com o Terminal e o Visual Studio Code fixados na barra de tarefas, o Explorador mostra extensões, ficheiros ocultos, o caminho completo e o painel de detalhes, e ficam desligadas as dicas do menu Iniciar, os ficheiros recentes e os avisos de sincronização do OneDrive. Não existe, portanto, um "Windows 11 Zenith" à venda. É a edição Home ou Pro com outra afinação de fábrica.

A receita está no GitHub e chama-se Windows Developer Config

A própria Microsoft publicou um projeto open source, o Windows Developer Config, que aplica essa configuração a um PC já instalado através do winget. Não é preciso reinstalar nada nem descarregar uma imagem especial. Basta abrir o Terminal como administrador e correr três comandos:

winget configure --enable para ativar as configurações do winget; git clone https://github.com/microsoft/WindowsDeveloperConfig.git para descarregar o projeto (ou o ZIP da página do GitHub, para quem não tem o Git); dentro da pasta, winget configure -f .\windows-dev-config\dev-config.winget --accept-configuration-agreements --disable-interactivity.

O processo demora, porque instala PowerShell 7, Git, GitHub CLI, Visual Studio Code, .NET SDK, Python, Node.js e PowerToys, ativa o WSL com Ubuntu, o modo de programador e os caminhos longos, e ainda troca o tema para escuro. Ao mesmo tempo, desliga as recomendações do Iniciar, as sugestões web na pesquisa, os widgets e as notificações. Convém ler o ficheiro de configuração antes, sobretudo a parte em que ativa o Sudo para Windows e o Ambiente de Trabalho Remoto, porque nem toda a gente quer isso ligado por defeito.

Porque é que faz sentido ter o Windows 11 Pro

Aqui entra uma subtileza que a maior parte dos artigos sobre o Zenith ignora. O script ativa a receção de ligações de Ambiente de Trabalho Remoto, mas essa função só existe como servidor na edição Pro. No Home o PC consegue ligar-se a outros, mas não pode ser acedido. O mesmo vale para o Hyper-V, para o Windows Sandbox (útil para testar instaladores duvidosos sem risco) e para o editor de políticas de grupo, que é a forma mais limpa de controlar quando as atualizações se instalam.

Por outro lado, o WSL, o Terminal, o winget e o Sudo funcionam nas duas edições, por isso quem só quer o ambiente limpo não precisa de mudar. Com a diferença entre o Windows 11 Home (19,03 euros) e o Pro (21,83 euros) reduzida a menos de três euros na SCDkey, a escolha acaba por ser fácil para quem trabalha com máquinas virtuais ou acede ao PC de casa a partir do escritório.

E o Office 2024? A mesma lógica, sem subscrição

O Office 2024 Professional Plus segue uma filosofia parecida com a do Zenith: menos ruído. É a versão de compra única, com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, suporte garantido até 9 de outubro de 2029 e sem Copilot a aparecer em cada canto. Alguns pormenores que raramente se mencionam:

o Publisher já não vem incluído, e não é acidente: a Microsoft deixa de o suportar em outubro de 2026, pelo que quem ainda depende dele deve começar a migrar os ficheiros;

o Teams também saiu do pacote e passou a instalar-se à parte;

os controlos ActiveX ficam desativados por defeito, o que fecha uma porta antiga a ficheiros Excel maliciosos;

Word, Excel e PowerPoint gravam em ODF 1.4, uma boa notícia para quem troca documentos com LibreOffice;

no Excel chegam as matrizes dinâmicas, o PROCX (XLOOKUP) e os gráficos dinâmicos, que só existiam no Microsoft 365.

Para quem prefere manter uma versão anterior, o Office 2021 continua disponível, mas a esta altura o 2024 é mais barato e dura mais três anos.

Produtos e preços com o cupão pplware

Duas notas honestas sobre a lista. O Windows 10 Enterprise LTSC 2021 é a chave mais barata, mas o suporte termina a 12 de janeiro de 2027, por isso só compensa para um PC de utilização dedicada. Já o Windows 10 Pro e Home só recebem atualizações de segurança até 13 de outubro de 2026 através do programa ESU, e a Nvidia confirmou esta semana que os seus drivers para Windows 10 terminam também em outubro. Para um computador principal, a diferença de preço para o Windows 11 não justifica o risco.

Quanto ao CCleaner, que nesta campanha existe também em versão para Mac, o modo Custom Clean permite escolher exatamente o que apaga, ao contrário do Health Check automático, e a versão Professional inclui um atualizador de programas que resolve o problema de ter dez aplicações desatualizadas sem dar por isso. No Canva Pro, o produto é um upgrade anual aplicado a uma conta existente, e as funções que mais justificam o valor são o removedor de fundos e o redimensionamento automático de um design para todos os formatos de redes sociais.

Como utilizar o cupão

Abrir o produto através do link respetivo e adicionar ao carrinho. Na página de pagamento, introduzir o código pplware (ou PL10 no CCleaner e no Canva) no campo do cupão. Confirmar que o total baixou antes de concluir a compra; o PayPal é o método mais simples. A chave digital chega por email. No Windows, introduz-se em Definições, Sistema, Ativação; no Office, na página de conta da Microsoft ou no assistente de instalação.

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