Vais estudar longe de casa? Pousadas de Juventude são opção em 2026/2027

Entrar no Ensino Superior pode trazer uma mudança de cidade e uma preocupação: onde ficar durante o ano letivo? Para os estudantes deslocados, as Pousadas de Juventude podem ser uma alternativa de alojamento em 2026/2027, com estadias entre setembro e julho e vários serviços incluídos.

Para quem vai estudar longe de casa, encontrar alojamento é uma das tarefas a resolver antes do início das aulas. Além das residências universitárias e dos quartos arrendados, existe esta possibilidade que vale a pena conhecer junto da instituição de ensino.

Segundo a informação divulgada para o ano letivo 2026/2027, as estadias nas Pousadas de Juventude decorrem entre setembro e julho, acompanhando grande parte do calendário académico.

Pequeno-almoço, Wi-Fi e limpeza incluídos

A solução vai além da disponibilização de uma cama. Os serviços anunciados incluem:

Pequeno-almoço;

Acesso a Wi-Fi;

Limpeza diária;

Troca semanal de roupa de cama e atoalhados;

Utilização de cozinha comum, nas unidades onde exista.

Ter estes serviços incluídos pode facilitar a organização do dia a dia, sobretudo para quem está a viver fora de casa pela primeira vez.

No caso da cozinha partilhada, é necessário confirmar se a pousada disponibiliza esse espaço.

Como aceder a este alojamento?

O primeiro passo é contactar os Serviços de Ação Social ou o gabinete de apoio da tua Instituição de Ensino Superior.

É junto destes serviços que deves procurar informação sobre as vagas disponíveis e os procedimentos para aceder ao alojamento.

E quanto custa?

A informação disponível para o ano letivo 2026/2027 indica diárias a partir de 18 € a 20 €, ajustando-se consoante a localidade. Recomenda-se a confirmação prévia dos valores, da localização, da tipologia de quarto e dos requisitos de acesso junto da respetiva instituição.

Se vais estudar longe de casa e ainda procuras onde ficar, este é mais um contacto a fazer antes de começares as aulas. A disponibilidade deve ser confirmada junto da instituição que vais frequentar.