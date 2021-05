Sublime Text 4: É este um dos melhores editores de texto?

Um editor de texto é sem dúvida uma ferramenta essencial em qualquer sistema operativo. Além das funcionalidades básicas de edição de texto, este tipo de ferramentas integram hoje muitas funções direcionadas para a programação.

Recentemente foi lançado o Sublime Text 4. Vamos conhecer as novidades.

Sublime Text é um editor de texto e código-fonte multiplataforma, escrito em linguagem C++, que foi inicialmente pensado para ser uma extensão do vim. Este editor oferece recursos extraordinários e um desempenho simplesmente surpreendente.

A primeira versão estável do Sublime Text 4 foi finalmente lançada! A equipa responsável trabalhou com o objetivo de fornecer novas funcionalidades, sem perder o foco no que torna o Sublime Text excelente que é a sua simplicidade de operação.

Das muitas funcionalidades que oferece, destacam-se a:

Possibilidade de usar múltiplas seleções para renomear facilmente variáveis . Tal operação é feita recorrendo às teclas CTRL+D que são usadas para navegar em ocorrências

. Tal operação é feita recorrendo às teclas CTRL+D que são usadas para navegar em ocorrências Possibilidade de usar também múltiplas seleções em batch files . Usando o atalho de teclas CTRL + SHIFT + L é possível dividir a seleção e incluir numa linha, assim como editar linhas em simultâneo.

. Usando o atalho de teclas CTRL + SHIFT + L é possível dividir a seleção e incluir numa linha, assim como editar linhas em simultâneo. Sugestão de comandos . Usando o atalho Ctrl+Shift+P é mostrada uma palete de comandos

. Usando o atalho Ctrl+Shift+P é mostrada uma palete de comandos Tendo um projeto de ficheiros extenso, o utilizador pode facilmente navegar e encontra informar dentro dos mesmos.

Suporte para expressões regulares

Principais funcionalidades do Sublime Text 4

A principal mudança é ao nível da interface gráfica (alguns dos Temas foram mudados)

Tab Multi-Select

Suporte para Apple Silicon e Linux ARM64

Context-Aware Auto Complete

Suporte para TypeScript, JSX e TSX

GPU Rendering

Atualização da API em Python

Conheça aqui todas as novidades.

O Sublime Text 4 é totalmente compatível com as versões anteriores. As novidades são bastante interessantes, juntando-se a todas as funcionalidades que já eram disponibilizadas por esta ferramenta.

Sublime Text 4