Já pode comprar a gráfica GeForce RTX 3080 Ti no Paquistão por 2.250 euros

Está quase aberta a ‘segunda ronda’ da corrida às placas gráficas da Nvidia. Depois do sucesso dos primeiros modelos da linha RTX 30, agora a fabricante norte-americana tem já pronta a próxima remessa de GPUs, entre elas o modelo GeForce RTX 3080 Ti.

Mas, mesmo antes do anúncio e lançamento oficial, já pode encontrar a RTX 3080 Ti à venda no Paquistão por 2.250 euros.

Os rumores indicavam que a Nvidia GeForce RTX 3080 Ti seria lançada no passado dia 18 de maio. Contudo, as informações mais recentes apontam para que este lançamento aconteça no dia 3 de junho. Por sua vez, a 10 de junho a empresa deverá trazer para o mercado o modelo GeForce RTX 3070 Ti. Estima-se ainda que o anúncio de ambas das placas gráficas aconteça no dia 31 de maio.

Mas já não é a primeira vez, e é cada vez mais comum, que um produto é visto à venda mesmo antes do seu anúncio e lançamento oficial.

GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia à venda no Paquistão por 2.250 euros

Segundo as últimas descobertas, a loja Thrift.PK no Paquistão já está a aceitar encomendas da novas placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia. O valor pedido por esta GPU é de 420 mil rupias paquistanesas, cerca de 2.250 euros. A loja também está a vender o modelo GeForce RTX 3070 Ti, por 310 rupias paquistanesas, perto de 1.660 euros.

Os modelos em questão são versões dos GPUs GameRock e Gaming Pro da marca taiwanesa Palit.

Ao olharmos atentamente para os preços verificamos que estes se encontram muito acima do possível recomendado pela Nvidia. Como termo de comparação, lembramos que a Nvidia lançou a sua topo de gama e poderosa GeForce RTX 3090 por 1.270 euros e a RTX 3080 por 592 euros. No entanto, atualmente estas duas placas gráficas já foram listadas a custar cerca de 3.000 euros.

Desta forma podemos induzir que, com estes valores, há comerciantes que se estão a aproveitar 00do atual panorama de escassez de componentes para tirarem o máximo de proveito nas vendas. Isto porque nos dias que correm as placas gráficas tornaram-se equipamentos bastante procurados, mas as prateleiras estão vazias de stock.

