Projecto Colibri moderniza faturação com uma plataforma revolucionária

O Projecto Colibri prepara-se para lançar uma plataforma revolucionária para empresários e gestores, que irá permitir aos clientes maior flexibilidade e segurança, elevando a faturação a um novo patamar, agora ainda mais ligada ao mundo digital.

As versões web de softwares de faturação são programas cujo acesso é executado diretamente do navegador da web, contrariamente às versões tradicionais de desktop, que precisam de ser instaladas num computador local.

Em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, numa versão Web

A nova aplicação web do Projecto Colibri foi concebida para se adaptar ao estilo de vida e às necessidades de cada negócio. O utilizador pode gerir a faturação a partir de qualquer dispositivo com ligação à Internet, seja um computador, tablet ou smartphone, tendo liberdade de gerir a faturação de forma eficaz em qualquer lugar e a qualquer hora.

Esta dinâmica também permite que várias pessoas trabalhem nos dados de faturação ao mesmo tempo, facilitando a colaboração em equipa.

Segurança reforçada e atualizações automáticas

Por compreender a importância dos dados financeiros das empresas, implementou um novo nível de proteção com cópias de segurança. Além de os serem armazenados nos servidores, as cópias de segurança automáticas garantem que todas as informações estão resguardadas contra perdas acidentais.

As atualizações de software são uma gestão feita pelo Projecto Colibri, pelo que os clientes terão sempre acesso à versão mais recente do software, sem precisar de se preocupar com as atualizações manuais.

Projecto Colibri fortalece integração com o mundo digital

O Projecto Colibri não é apenas uma aplicação web de faturação, é um ecossistema digital completo. Baseado na tecnologia DataNucleus, a aplicação utiliza diversas formas de base de dados, incluindo H2, PostgreSQL e MySQL, por forma a garantir a integridade e a segurança da informação.

Através da API robusta e versátil, o Projeto Colibri integra-se perfeitamente no mundo digital. Esta API permite que a aplicação se conecte ao Webservice do software. Por sua vez, este divide-se entre a Aplicação Web, Mobile Web e as Lojas online. Estas últimas possibilitam que o cliente ofereça várias opções de compra aos seus utilizadores, melhorando a experiência do cliente e impulsionando as vendas.

Além disso, o Desktop RCP, também ligado à API do Projecto Colibri, está prestes a receber uma nova atualização com diversas melhorias de utilização.

Para aqueles que procuram alternativas para otimizar a gestão de faturação de uma empresa, sejam empresários ou gestores, a solução pode estar no Projecto Colibri, na medida em que este software eleva o desempenho dos negócios a um novo patamar.