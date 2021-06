Produtividade: Já conhece estas ferramentas super úteis?

O Dia Mundial da Produtividade foi celebrado a 20 de junho. Este dia merece um destaque especial, principalmente nos dias de hoje, em que os inúmeros desafios impostos pela pandemia às empresas e respetivas equipas, vieram alterar as expectativas e o próprio conceito de produtividade.

Hoje damos a conhecer algumas ferramentas super úteis para aumentar a sua produtividade.

A produtividade no seio de uma empresa é essencial para atingir as metas e os objetivos delineados. Como tal é fundamental, existir uma preocupação com a produtividade, sendo que esta deverá ser uma prioridade uma vez que é através desta que poderá delinear as estratégias que visam agilizar o trabalho, aumentar a eficiência e a performance dos colaboradores, contribuindo para alcançar melhores resultados coletiva e individualmente. Podem saber mais aqui.

Lista de Ferramentas para melhorar produtividade

Considera-se também que a produtividade está relacionada com a utilização do menor número de recursos possível para obter os mesmos resultados sem defraudar expectativas e sem comprometer a qualidade. Isto leva-nos à promoção da transformação digital no seio da(s) empresa(s), um vez que para cumprir com esta premissa, é fundamental recorrer à tecnologia para automatizar tarefas e para gerir metas, medir a performance, etc.

Nos dias de hoje, existem inúmeras ferramentas à sua disposição que permitem: comunicar e gerir equipas, realizar e agendar reuniões com colaboradores ou clientes, partilhar e criar documentos colaborativos. Porque existem soluções muito diversificadas, e é importante começar já a melhorar a produtividade dos seus colaboradores, elencamos algumas ferramentas que poderão ser extremamente úteis.

Comunicação Interna

Livechat

Acesso Remoto

Segurança

Reuniões

Agendamento de Reuniões e Calendários

Gestão de Projetos para Trabalho em Equipa

Criação e Colaboração através de documentos

Partilha e Envio de Ficheiros

Outras Ferramentas de Trabalho Colaborativo

Github – Programação

– Programação Canva – Design

– Design Mindmeister – Mapeamento Mental

– Mapeamento Mental Moodle – Ensino à distância

– Ensino à distância Zoho Desk – Sistema de Tickets

– Sistema de Tickets Todoist – Lista de tarefas para maior produtividade

– Lista de tarefas para maior produtividade YouTube/ Facebook – Transmissões em direto / Webinares/ Eventos Online

Cloud Servers e Bare Metal Servers

As soluções de Cloud Servers em Windows e Linux são ideais para colocar o seu ERP – Enterprise Resource Planing, CRM – Customer relationship management ou outras plataformas num ambiente de alta disponibilidade e acessível 24x7x365.

Quer seja para alojar os mais comuns ERP do mercado, (Primavera, PHC, SAGE, SAP) ou outros, ao contrário de servidores on-premises, ou seja, localizados nas instalações do cliente, os Cloud Servers têm a vantagem de ter custos controlados, e escalarem à medida das necessidades.

Como serviços complementares, a PTISP disponibiliza:

Backups à sua medida,

Suporte e Monitorização 24x7x365,

Licenciamento Remote Desktop,

SQL Server e outros.

É ainda possível a implementação de acessos seguros através de VPN IPSec ou OpenVPN, garantindo assim que os seus dados não estão expostos para a internet.

Mas há outros serviços profissionais. O e-mail Profissional que é uma forma de comunicação por excelência. Para aumentar a produtividade entre equipas, as empresas podem também implementar um sistema de Chat que permita a todos os colaboradores comunicarem e partilharem ficheiros entre si, mantendo a segurança e a privacidade da informação.

O rápido acesso aos dados é fundamental para manter a produtividade. A capacidade de aceder e partilhar ficheiros através dos vários dispositivos (Web, Windows, macOS, mobile) é nos dias de hoje mais importante que nunca. Para este efeito existe o serviço Cloud Files através do qual pode armazenar os seus ficheiros de forma segura, partilhando-os com outros utilizadores e definindo as permissões de cada um. Independentemente de onde esteja, terá sempre acesso aos seus ficheiros.

O Cloud Protect, o serviço de Cloud Protect permite-lhe realizar backups consistentes e seguros dos seus dados, armazenando-os numa localização e Datacenter Remoto. Um dos pontos fundamentais numa correta política de backups é a garantia dos dados serem armazenados numa localização geográfica distante do seu datacenter ou servidor, permitindo uma recuperação, mesmo em caso de falha da sua infraestrutura local.

Não basta manter a produtividade, é fundamental garantir a segurança no acesso aos dados. Na PTisp disponibilizamos serviços de VPN e Firewall para garantir que os dados existentes nos seus servidores são acedidos de forma segura não estando expostos para a Internet.

Os serviços de VPN e Firewall estão disponíveis para clientes com Servidores Cloud e Servidores Bare Metal.

O Pplware agradece à PTISP pela elaboração e partilha deste artigo.