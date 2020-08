Os sistemas operativos vão baixando o desempenho à medida que o tempo passa, não só devido à carga de novo software e alteração de hardware a que estão sujeitos, mas também devido às atualizações de sistema consecutivas.

A solução passa por fazer uma reposição do sistema e instalar tudo de novo… o que é uma valente carga de trabalho. Contudo, a alternativa pode passar por utilizar um software de otimização como o Auslogics BoostSpeed 11, capaz de atuar em várias vertentes importantes.

Os computadores estão mais poderosos e os sistemas operativos mais otimizados, é um facto, mas é certo que há cada vez mais serviços a correr em simultâneo, há mais efeitos no ecrã, os programas exigem mais e há muito mais conteúdo a processar para ser mostrado, devido à tendência no aumento da resolução dos ecrãs.

Há configurações tão simples e diretas num sistema operativo, que fazem toda a diferença se estiverem bem definidas, mas que simplesmente não as conhecemos. Desde as definições corretas de energia, a remoção de aplicações desnecessárias, o controlo da indexação do sistema, entre outras, todas são configurações que merecem alguma atenção.

São ajustes que não incidem no upgrade de hardware, mas que apenas precisam de estar definidos corretamente no sistema.

Uma ferramenta “tudo-em-um” para otimização do Windows

Existem algumas ferramentas que fazem diversos tipos de análise a todo o sistema, avaliam a sua condição e descrevem detalhadamente o que poderá ser melhorado. Nesse sentido, o software Auslogics BoostSpeed 11 é um bom exemplo disso, com mais de 10 anos no mercado e reconhecimento na indústria de PCs. Reúne assim um elevado conjunto de funcionalidades para acelerar o desempenho do computador.

É capaz de tratar de muitas questões, a começar, claro, pela verificação e limpeza. Depois, permite a limpeza profunda do disco, desinstala aplicações pouco usadas, desfragmenta o disco, limpa o registo e limpa automaticamente pastas vazias. E se tem um gato que e gosta de se divertir no teclado do seu computador, agora tem disponível o Modo Gato, que trata assim de bloquear automaticamente o computador quando o deixa de utilizar por alguns minutos.

Também na área da privacidade é feita uma análise, onde são identificados os locais onde poderão estar os nossos dados pessoais, havendo a possibilidade de lhes limpar o rasto.

Por fim, anexado à aplicação, existem quase 20 outras ferramentas de grande utilidade para tarefas como limpeza e desfragmentação do registo, otimização da ligação à Internet, pesquisa de ficheiros duplicados, limpeza de espaço livre (para impedir recuperação), recuperação de ficheiros apagados, entre muitas outras ferramentas.

As novidades na nova versão Auslogics BoostSpeed 11

A nova versão 11 do Auslogics BoostSpeed traz muitas novidades interessantes, a começar por uma versão gratuita mais completa, que permite fazer e concluir a limpeza e otimização do PC, sem exigir a versão Pro para concluir a tarefa.

Depois, quanto à interface, foi totalmente renovada, agora com organização intuitiva, mais completa e mais prática de utilizar. O Modo Gato, já referido acima, também faz parte das novidades desta nova versão,

Para finalizar, está disponível um novo separador para fazer uma pergunta técnica aos especialistas Auslogics. As respostas a essas perguntas são públicas, pelo que pode também recorrer às respostas dadas a outros utilizadores. Na versão Pro, pode fazer 3 perguntas em vez de 1.

E claro, o Auslogics BoostSpeed 11 está disponível em 8 idiomas, agora também em português (do Brasil).

As vantagens da versão Pro

Ainda que este software consiga fazer a diferença com a versão gratuita, a versão Pro traz assim algumas vantagens que levam a ação desta ferramenta para outro nível:

Limpeza e otimização avançadas

Otimização da ligação à Internet

Proteção avançada na privacidade dos dados do PC

Browser ser registos, para proteção da privacidade online

Limpeza completa do registo

Otimização da limpeza do disco para maximizar o espaço disponível

Desfragmentação inteligente para HDD com agendamento, para acelerar o acesso aos dados

Agendamento de todas as tarefas de otimização

Possibilidade de utilizar todas as ferramentas de PC avançadas

Ajuste das configurações de notificação

O elevado leque de possibilidades disponível na versão Pro fazem desta aplicação um “tudo-em-um”, que marca a diferença na otimização do Windows. Além disso, está disponível um código de desconto no valor de 20€ (SRCPPLWARE50BS), já aplicado se utilizada esta ligação.

Auslogics BoostSpeed 11