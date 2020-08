Twitter rotulará contas de utilizadores afiliados ao governo

As redes sociais, por serem extremamente impactantes, têm funcionado como ampliadores políticos. Isto, porque, em vários casos conhecidos, o candidato utiliza a rede para propagar as suas ideias e para conquistar eleitores.

A fim de aumentar a transparência neste tipo de abordagem e reduzir as possibilidades de as entidades políticas enganarem o público, de alguma forma, o Twitter planeia rotular contas governamentais sob as suas filiações políticas.

Redes sociais mais transparentes

O caso mais claro de campanha política nas redes sociais prende-se com o atual Presidente dos Estados Unidos da América que adquiriu um gigante peso mediático por partilhar as suas ideias e opiniões no Twitter, além de estabelecer uma proximidade gigante com os eleitores. Assim, para promover a transparência de outras entidades políticas, a rede social tem em mente a colocação de um rótulo político nas contas que assim precisem.

Dessa forma, o Twitter pretende melhorar o padrão associado ao discurso político, tornando-o mais transparente e evidente. Ademais, tenciona fornecer um espaço onde os utilizadores possam participar em discussões produtivas e ponderar decisões conscientes e informadas.

Rótulos discretamente adicionados

Além de rotular pessoas envolvidas na política, envolverá também organizações e associações políticas. Ainda assim, esse marcador informativo será discreto, estando colocado por baixo do nome da conta a que está associado.

Inicialmente, o Twitter aplicará esse rótulo nas contas de dirigentes políticos e altas entidades que trabalhem em nome da China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. No entanto, eventualmente, serão adicionados, em larga escala, a contas de entidades de outros países.

Ademais, a rede social pretende parar de ampliar contas associadas a meios de comunicação ligados ao Estado.

Este processo implica uma verificação das contas da rede, algo que não deve levar muito tempo. Por isso, esta mudança pode estar para muito breve e talvez até chegue antes mesmo das eleições dos Estados Unidos da América.