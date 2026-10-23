O Outlook clássico ainda vem dentro do Office 2024
Quem estreou portátil este ano abriu o Outlook e encontrou outra coisa. Ícone diferente, menus noutros sítios, os suplementos do costume desaparecidos. É o novo Outlook, que a Microsoft foi empurrando para todo o lado. Nem toda a gente alinha, e há razões práticas para não alinhar. O programa de sempre não desapareceu: o Office 2024 com Outlook clássico continua à venda, em compra única. Na GoodOffer24 dá para comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.
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Não é a versão seguinte, é outro programa
A confusão começa aqui. O novo Outlook não é o Outlook de sempre com pintura nova. É a versão web, a mesma que se abre no browser, embrulhada numa janela de ambiente de trabalho. Foi por isso que substituiu o Mail e o Calendário do Windows 11, e não o Outlook que vem dentro do Office.
A diferença nota-se no primeiro dia de trabalho a sério. Os suplementos COM não funcionam. As macros em VBA também não. Quem montou rotinas próprias ao longo dos anos fica sem elas de uma assentada.
Depois há o offline. A Microsoft tem melhorado essa parte, mas o novo Outlook nasceu para estar ligado e nota-se. Quanto aos ficheiros PST, onde muita gente tem dez anos de correio arrumado, só apareceram mais tarde e ainda hoje andam a meio gás.
Quem é que isto incomoda mesmo
Em casa, quase ninguém. Troca-se, resmunga-se uma semana e passa.
O problema está noutro sítio. Escritórios pequenos, consultórios, contabilistas, gente por conta própria com o correio montado à medida. Aí o Outlook clássico não é teimosia. É onde estão as regras, as assinaturas, o arquivo e o suplemento da faturação que ninguém sabe se ainda tem quem o atualize.
Houve também discussão sobre a forma como as contas de outros fornecedores passavam a ser tratadas. Em empresas com regras de proteção de dados apertadas, isso chegou para travar a mudança.
E há o argumento mais simples de todos. O programa antigo funciona.
O que o Office 2024 resolve
É a versão de compra única atual: Word, Excel, PowerPoint e o Outlook clássico. Paga-se uma vez e fica. A Microsoft garante atualizações de segurança até 9 de outubro de 2029, o que dá quase três anos sem pensar no assunto.
Funcionalidades novas é que não há. Para quem chegou até aqui a ler, isso é metade da graça. O friso está onde sempre esteve e não muda a meio de um mês.
Quem está no Microsoft 365 não precisa de correr. A Microsoft tem dito que o clássico continua suportado na subscrição durante vários anos, pelo menos até 2029. Só que nas instalações novas o predefinido já é o outro, por isso vale a pena ir ver o que está mesmo no computador.
Três coisas antes de mexer
- Procurar os ficheiros PST e copiá-los para outro lado. Costumam estar em Documentos, numa pasta chamada Ficheiros do Outlook.
- Fazer a lista dos suplementos que se usam mesmo. Muitos estão instalados há anos sem ninguém lhes tocar e, nesse caso, o argumento para ficar no clássico cai por terra.
- Confirmar as contas e as palavras-passe. As contas POP e IMAP antigas podem pedir uma palavra-passe de aplicação, sobretudo com verificação em dois passos ligada.
Feitas as contas, a decisão é rápida. Macros, suplementos e arquivo local: fica-se no clássico, e o Office 2024 é a forma de o ter sem pagar todos os anos. Nada disso: segue-se para o novo e não se fala mais no assunto.
Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha
Os valores abaixo estavam disponíveis à data de publicação, com o cupão indicado em cada produto, e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.
Office 2024
- MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30
Windows
- Windows 11 Pro OEM, chave digital global: 23,1€ com o cupão TT30
- Windows 10 Pro OEM, chave digital global: 17,5€ com o cupão TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021, chave digital global: 14,3€ com o cupão TT30
- Windows 11 Home OEM, chave digital global: 19,9€ com o cupão TT30
- Windows 10 Home OEM, chave digital global: 17,3€ com o cupão TT30
Versões anteriores do Office
- Office 2016 Pro Plus, chave digital global: 28,3€ com o cupão TT30
- Office 2019 Pro Plus, chave digital global: 48,5€ com o cupão TT30
- Office 2021 Pro Plus, chave digital global: 72,9€ com o cupão TT30
Packs Windows e Office
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus: 39,3€ com o cupão TT30
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus: 53,4€ com o cupão TT30
Outras ferramentas
- CCleaner Professional, 1 PC durante 1 ano: 12,9€ com o cupão TT10
- Conta Microsoft Office 365 para Mac, 1 dispositivo: 19,4€ com o cupão TT30
- Canva Pro, 1 ano: 13,2€ com o cupão TT10
- Google AI Gemini Pro, 18 meses: 15,2€ com o cupão TT10
Como utilizar o cupão TT30
- Abrir o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024.
- Adicionar ao carrinho e avançar para o pagamento.
- Introduzir o código TT30 no campo do cupão. No CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro, o código a usar é o TT10.
- Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar.
- Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.