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O Outlook clássico ainda vem dentro do Office 2024

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Quem estreou portátil este ano abriu o Outlook e encontrou outra coisa. Ícone diferente, menus noutros sítios, os suplementos do costume desaparecidos. É o novo Outlook, que a Microsoft foi empurrando para todo o lado. Nem toda a gente alinha, e há razões práticas para não alinhar. O programa de sempre não desapareceu: o Office 2024 com Outlook clássico continua à venda, em compra única. Na GoodOffer24 dá para comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

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Não é a versão seguinte, é outro programa

A confusão começa aqui. O novo Outlook não é o Outlook de sempre com pintura nova. É a versão web, a mesma que se abre no browser, embrulhada numa janela de ambiente de trabalho. Foi por isso que substituiu o Mail e o Calendário do Windows 11, e não o Outlook que vem dentro do Office.

A diferença nota-se no primeiro dia de trabalho a sério. Os suplementos COM não funcionam. As macros em VBA também não. Quem montou rotinas próprias ao longo dos anos fica sem elas de uma assentada.

Depois há o offline. A Microsoft tem melhorado essa parte, mas o novo Outlook nasceu para estar ligado e nota-se. Quanto aos ficheiros PST, onde muita gente tem dez anos de correio arrumado, só apareceram mais tarde e ainda hoje andam a meio gás.

Quem é que isto incomoda mesmo

Em casa, quase ninguém. Troca-se, resmunga-se uma semana e passa.

O problema está noutro sítio. Escritórios pequenos, consultórios, contabilistas, gente por conta própria com o correio montado à medida. Aí o Outlook clássico não é teimosia. É onde estão as regras, as assinaturas, o arquivo e o suplemento da faturação que ninguém sabe se ainda tem quem o atualize.

Houve também discussão sobre a forma como as contas de outros fornecedores passavam a ser tratadas. Em empresas com regras de proteção de dados apertadas, isso chegou para travar a mudança.

E há o argumento mais simples de todos. O programa antigo funciona.

O que o Office 2024 resolve

É a versão de compra única atual: Word, Excel, PowerPoint e o Outlook clássico. Paga-se uma vez e fica. A Microsoft garante atualizações de segurança até 9 de outubro de 2029, o que dá quase três anos sem pensar no assunto.

Funcionalidades novas é que não há. Para quem chegou até aqui a ler, isso é metade da graça. O friso está onde sempre esteve e não muda a meio de um mês.

Quem está no Microsoft 365 não precisa de correr. A Microsoft tem dito que o clássico continua suportado na subscrição durante vários anos, pelo menos até 2029. Só que nas instalações novas o predefinido já é o outro, por isso vale a pena ir ver o que está mesmo no computador.

Três coisas antes de mexer

  1. Procurar os ficheiros PST e copiá-los para outro lado. Costumam estar em Documentos, numa pasta chamada Ficheiros do Outlook.
  2. Fazer a lista dos suplementos que se usam mesmo. Muitos estão instalados há anos sem ninguém lhes tocar e, nesse caso, o argumento para ficar no clássico cai por terra.
  3. Confirmar as contas e as palavras-passe. As contas POP e IMAP antigas podem pedir uma palavra-passe de aplicação, sobretudo com verificação em dois passos ligada.

Feitas as contas, a decisão é rápida. Macros, suplementos e arquivo local: fica-se no clássico, e o Office 2024 é a forma de o ter sem pagar todos os anos. Nada disso: segue-se para o novo e não se fala mais no assunto.

Chave digital Office 2024 e restantes preços da campanha

Os valores abaixo estavam disponíveis à data de publicação, com o cupão indicado em cada produto, e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.

Office 2024

Windows

Versões anteriores do Office

Packs Windows e Office

Outras ferramentas

Como utilizar o cupão TT30

  1. Abrir o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o da chave digital Office 2024.
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  5. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas pela loja.

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Autor: Mário Sousa
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Tags:
chaves digitais goodoffer24 Office 2024 outlook

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