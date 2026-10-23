Combustíveis: gasolina desce bastante e gasóleo sobe na próxima semana
A partir de 26 de outubro, os preços dos combustíveis deverão seguir caminhos diferentes em Portugal. A gasolina poderá ficar significativamente mais barata, enquanto o gasóleo deverá registar uma ligeira subida.
Os condutores portugueses poderão ter boas notícias na próxima semana, sobretudo quem tem um carro a gasolina. De acordo com as previsões divulgadas pelo Contas Poupança, para o período entre 26 de outubro e 1 de novembro, o preço da gasolina deverá descer 8 cêntimos por litro. Já o gasóleo deverá ficar 1 cêntimo mais caro por litro.
As estimativas têm por base a evolução das cotações nos mercados internacionais e outros fatores que influenciam os preços dos combustíveis em Portugal. Os valores poderão, contudo, sofrer ajustes, nomeadamente em função do fecho dos mercados e de eventuais atualizações fiscais.
Quanto vão custar os combustíveis na próxima semana?
De acordo com as previsões disponíveis, as alterações esperadas para a próxima segunda-feira são as seguintes:
- Gasóleo simples: subida de 1 cêntimo por litro.
- Gasolina simples 95: descida de 8 cêntimos por litro.
A confirmar-se esta previsão, quem abastecer um depósito de 50 litros de gasolina poderá poupar cerca de 4 euros face ao preço anterior. No caso do gasóleo, o mesmo abastecimento ficará aproximadamente 50 cêntimos mais caro.
Quanto custa atestar o depósito?
Com base nos preços médios indicativos apresentados pelo Contas Poupança, os valores previstos para a próxima semana são os seguintes:
- Gasóleo: 2,185 euros por litro, o equivalente a 109,25 euros para um depósito de 50 litros.
- Gasolina: 2,015 euros por litro, ou seja, 100,75 euros para um depósito de 50 litros.
Estes valores são estimativas e não representam necessariamente o preço praticado em todos os postos de abastecimento.
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