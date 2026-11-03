Ficheiros .odt e .ods deixaram de ser um problema no Office 2024

Uma ficha de inscrição de uma escola em .odt, uma folha de cálculo de uma junta de freguesia em .ods ou uma apresentação feita no LibreOffice por um colega continuam a aparecer na caixa de correio de muita gente. O Office 2024 passou a suportar a versão 1.4 do formato OpenDocument, o que torna estes ficheiros bem menos problemáticos, e na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

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Porque é que os ficheiros ODF continuam a chegar

O ODF, sigla de OpenDocument Format, é uma norma aberta gerida pela OASIS e publicada também como norma ISO. É o formato nativo do LibreOffice e de outras suites gratuitas, que gravam texto em .odt, folhas de cálculo em .ods e apresentações em .odp.

Em Portugal há ainda uma razão legal para o formato não desaparecer. A Lei n.º 36/2011 obriga a Administração Pública a usar normas abertas nos documentos de texto em formato digital que emite, troca, arquiva ou publica. O Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, aprovado em 2012 e revisto em 2018, foi buscar o ODF para os documentos editáveis. É por isso que formulários de escolas, autarquias e outros serviços públicos ainda chegam muitas vezes com estas extensões.

Do outro lado está quem trabalha no Word e no Excel e só quer abrir, preencher e devolver o ficheiro sem que a formatação fique desfeita pelo caminho. Durante anos, essa troca foi uma fonte de pequenas irritações: listas com a numeração trocada, tabelas desalinhadas e filtros que desapareciam.

O que o ODF 1.4 acrescenta ao Word, Excel e PowerPoint

A Microsoft começou a suportar o ODF 1.4 nas aplicações do Microsoft 365 em 2024 e o Office 2024 já o inclui, como confirma a própria empresa na lista de novidades do Word 2024. A especificação acrescenta funcionalidades que até aqui só existiam nos formatos .docx, .xlsx e .pptx. As diferenças mais visíveis são estas:

No Word, é possível inserir tabelas dentro de formas e os ficheiros .odt passam a aceitar todos os formatos de listas numeradas do Word.

No Excel, os ficheiros .ods guardam as definições de filtros por cor, com algumas restrições, e o texto rodado a 90 graus é lido com mais fidelidade.

No PowerPoint, os ficheiros .odp aceitam numeração de diapositivos a começar no zero e texto rodado a 90 e a 270 graus dentro das células de tabelas.

Há também um novo atributo de acessibilidade para marcar objetos como decorativos, para que os leitores de ecrã os possam ignorar.

Nenhuma destas mudanças é espetacular isoladamente. Juntas, reduzem as vezes em que um documento sai do Word com uma tabela fora do sítio ou uma lista mal numerada quando é aberto no LibreOffice, e vice-versa.

E quem ficou no Office 2021 ou numa versão anterior?

O Office 2021 trouxe suporte para o ODF 1.3 e as versões anteriores ficaram por especificações mais antigas. Continuam a conseguir abrir ficheiros gravados em ODF 1.4, mas não tiram partido das novidades acima, o que se nota sobretudo em documentos mais trabalhados.

Há ainda a questão da manutenção. O Office 2021 deixou de receber atualizações a 13 de outubro de 2026, e o Office 2016 e o Office 2019 já estavam nessa situação desde outubro de 2025. Para quem troca ficheiros com serviços públicos e quer manter o computador atualizado, o Office 2024 é hoje a versão de compra única com suporte da Microsoft, previsto até outubro de 2029.

Alguns cuidados ao trabalhar com ODF no Office 2024

Para devolver um formulário no mesmo formato, basta usar Ficheiro, Guardar como e escolher Texto OpenDocument (.odt), Folha de Cálculo OpenDocument (.ods) ou Apresentação OpenDocument (.odp). Quem recebe muitos destes ficheiros pode definir o ODF como formato predefinido em Ficheiro, Opções, Guardar. As macros VBA não são guardadas em ODF, por isso documentos com automatismos devem continuar em .docm ou .xlsm. Se aparecer o aviso de compatibilidade ao guardar, vale a pena lê-lo, porque indica os elementos que podem não ser convertidos. Quando o documento não precisa de ser editado do outro lado, o PDF continua a ser a opção mais segura para garantir que a formatação chega intacta.

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Office 2024

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