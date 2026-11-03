Apple alerta utilizadores em 99 países para ataques de spyware mercenário

A Apple emitiu uma nova vaga de alertas de segurança para utilizadores em 99 países, avisando sobre possíveis ataques de spyware mercenário. As autoridades alemãs já estão a investigar relatos de que deputados e membros do governo possam ter sido visados.

Alerta da Apple para spyware mercenário

Segundo o Financial Times e o TechCrunch, a empresa de Cupertino enviou notificações de ameaça a utilizadores que acredita poderem ter sido alvo de spyware mercenário.

A Apple não revela quem poderá estar por detrás dos ataques nem confirma se os dispositivos foram comprometidos, mas aconselha os destinatários a levarem os avisos a sério e a procurarem ajuda especializada.

Spyware mercenário + Ao contrário dos vírus tradicionais que circulam pela internet a tentar infetar o maior número possível de computadores ou telemóveis, esta tecnologia funciona por encomenda. Empresas privadas especializadas em cibersegurança desenvolvem estas ferramentas e vendem-nas a governos ou grandes organizações para operações de vigilância de alta precisão. Qual é a diferença entre um spyware comum e a versão mercenária? A distinção resume-se a três fatores: o público-alvo, o investimento financeiro e o grau de sofisticação. O spyware tradicional funciona como uma rede de pesca lançada ao mar. Os cibercriminosos enviam milhares de mensagens falsas na esperança de que qualquer pessoa clique num link, roubando assim dados bancários, palavras-passe ou informações pessoais de utilizadores comuns.

funciona como uma rede de pesca lançada ao mar. Os cibercriminosos enviam milhares de mensagens falsas na esperança de que qualquer pessoa clique num link, roubando assim dados bancários, palavras-passe ou informações pessoais de utilizadores comuns. Já o spyware mercenário comporta-se como um atirador de elite. O ataque é desenhado à medida de uma única vítima. Como custam milhões de euros a desenvolver, estas ferramentas são reservadas para alvos de grande perfil público ou profissional, tais como jornalistas e executivos de grandes empresas.

Investigação na Alemanha

Na Alemanha, o Gabinete Federal para a Segurança da Informação emitiu um aviso urgente depois de deputados e funcionários governamentais terem recebido os alertas da Apple na passada quinta-feira. A agência recomendou aos visados que “assumam que o seu dispositivo já não é seguro”, enquanto o governo alemão afirmou estar a “levar o incidente e o aviso muito a sério” e a “trabalhar intensamente para investigar as circunstâncias”.

O porta-voz do governo, Stefan Kornelius, não confirmou se o chanceler Friedrich Merz estava entre os afetados. De acordo com o Financial Times, os ataques exploraram uma vulnerabilidade “zero-clique”, que permite comprometer dispositivos sem qualquer interação do utilizador.

Outros visados fora da Alemanha

O TechCrunch notou que outros utilizadores fora da Alemanha também receberam o alerta recente da Apple. Um dos casos é o de Radwan Mortada, um realizador de cinema baseado em Beirute, que partilhou a notificação na rede social X.

Mortada já tinha sido alvo do spyware Pegasus em 2017 e 2021, e desconhece quem estará por detrás da tentativa mais recente ou se esta estará relacionada com um documentário de investigação que dirigiu.

A Apple não esclareceu quem está por detrás desta ronda de ataques de spyware, nem que governo poderá ter orquestrado os alvos. Segundo a notificação recebida por Mortada, a mais recente vaga de alertas foi enviada para utilizadores em 99 países.

Para proteção contra spyware mercenário, a Apple recomenda a ativação do Modo de Bloqueio e a procura de assistência especializada. Os utilizadores devem levar estes avisos muito a sério e seguir as orientações da empresa.

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