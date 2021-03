Será que existe melhor alternativa à gestão do iTunes? Sabemos que a Apple não deixa as coisas por mãos alheias para garantir que o seu hardware funciona bem com o software, no entanto, todos sabemos que copiar o conteúdo do computador para um dispositivo Apple pode não ser a coisa mais fácil ao cima da Terra.

É óbvio que o iTunes está longe de ser perfeito e muitos utilizadores relatam grandes desafios sobre a aplicação por ser lenta ao sincronizar e afins. Mas, e existir uma alternativa melhor disponível: WinX MediaTrans é a solução!

Na verdade, a solução que propomos é um software que já existe há bastante e apresenta um nível de evolução surpreendente. O WinX MediaTrans, é a forma mais fácil de transferir fotografias, vídeos e música entre o iPhone iPad e o computador, superando em muitas situações o iTunes.

Em poucas palavras, podemos definir este programa como: muito mais rápido e mais intuitivo quando comparado com o iTunes. Apesar de ser um software comercial, em pouco tempo vemos que o investimento compensa bem face às funcionalidades avançadas incluídas.

Para quem ainda não conhece, deixamos desde já o link para o descarregar. Depois, recomendamos que continue a ler o nosso artigo.

WinX MediaTrans, o substituto perfeito do iTunes?

Por defeito, a Apple exige a utilização do iTunes na interação com os seus dispositivos. Apesar da imposição ao nível insanamente ditatorial, é possível encontrar alternativas decentes ao iTunes no mercado. Sem dúvida, destaque para este WinX MediaTrans.

Ao mesmo tempo, para podermos compreender o porquê de esta ser a melhor alternativa ao iTunes, é importante sublinhar e perceber os seguintes aspetos:

Interface

Atualmente, a Apple vende-se como sendo uma marca focada no minimalismo, mas, na verdade, isso nem sempre acontece e quem trabalha com o iTunes sabe o quão isso é incorreto.

A provar, está a interação para um recém-chegado ao ambiente Apple, que pode apresentar uma experiência aterradora. No entanto, despretensiosamente, estamos em condições para afirmar que as coisas são muito diferentes com o WinX MediaTrans onde a interface é simples, limpa, e intuitiva.

Importação/Exportação em massa

Igualmente, para aqueles que têm muito conteúdo armazenado no computador e que precisam de mudar para o dispositivo, ou vice-versa, a característica da importação e exportação em massa é uma verdadeira dádiva.

Em suma, basta selecionar vários ficheiros e transferi-los para o dispositivo, ou, em alternativa, transferir os ficheiros do nosso dispositivo para o computador.

Parece demasiado fácil, não? Mas acredite que é mesmo assim tão simples, e feito em pouco tempo.

Codificação rápida e otimizada

Por outro lado, caso esteja a efetuar uma transferência de ficheiros de vídeo para o idispositivo, é possível que tenha de os codificar antes de os poder realmente reproduzir.

Felizmente, o WinX MediaTrans oferece nos seus serviços um fantástico codificador incorporado que nos ajuda a cumprir essa tarefa, sendo realmente rápido e deixando a qualidade de sempre.

Unidade flash

Em contrapartida, esta funcionalidade pode vir a ser utilizada por uma larga escala de utilizadores. Porquê? Porque podemos transformar o dispositivo numa unidade flash, e levar connosco ficheiros e pastas, para qualquer lugar!

É importante, contudo, fazer a ressalva que para que esta função tenha efetividade, é obrigatório que ambos os computadores devem ter o software instalado. Isto somente acontece porque o ecossistema iOS não tem nenhum sistema de gestão de ficheiros instalado.

Controlo da lista de reprodução

Ao mesmo tempo, encontramos a importância das nossas listas de reprodução, em muitos casos mais importante de tudo. Ao passo que o iTunes não possui um bom sistema para gerir e controlar as listas de reprodução, as coisas são um pouco diferentes com a WinX MediaTrans.

Porém, este poderoso software fornece uma lista de controlo detalhada nas listas de reprodução, deveria ser algo nativo, mas que não acontece. Para entender, vamos poder ter:

Possibilidade de criar listas de reprodução,

Possibilidade de editar as listas mais antigas,

Possibilidade de mais música às listas de reprodução existentes,

Possibilidade de eliminar músicas das listas de reprodução.

Primordialmente, se for um utilizador massivo de listas de reprodução específicas no seu iPhone, certamente que irá apreciar esta funcionalidade.

WinX MediaTrans: a melhor alternativa iTunes

Para quem instalou a aplicação, começa uma explicação sobre a mesma. Assim, o ecrã principal adaptado ao nosso ecrã, mostra as opções que podemos usar.

Então, ordenadas numa grelha, com a parte superior a mostrar alguns detalhes sobre o dispositivo que está ligado, o software também mostra a bateria que ainda resta do dispositivo ligado.

Características:

As características a apontar desta nova versão WinX MediaTrans ficam abaixo estão listadas abaixo, pelo que poderemos:

Transferência de fotos

Gestor de música

Vídeo

Flash Drive

Remoção de DRM

Criação/definição de toques de chamada

Conversor de vídeo embutido

Frequentemente, são apontadas as características, mas os utilizadores não alcançam o seu verdadeiro potencial pelo que deixamos em detalhe algumas explicações

Transferência de fotos

Neste sentido, o WinX MediaTrans apresenta uma importante funcionalidade de transferência de fotos, que os utilizadores podem tirar o máximo partido.

Assim, ao clicar no botão de transferência de fotografias, somos conduzidos a uma nova janela, onde todas as fotografias no dispositivo serão encontradas; estas fotografias acabam por ser organizadas pelo nome dos seus álbuns.

Seja como for, esta funcionalidade destina-se a pessoas pretendam transferir as fotos dos seus telefones para o computador. Poderemos exportar as fotografias uma a uma, ou pode fazê-lo selecionando as que desejarmos.

Gestor de música

Em primeiro lugar, são ainda muitos os DJs que organizam as suas bibliotecas com o iTunes para depois exportar para software profissional. Mas, na realidade, além de DJs e outros profissionais da área, existem muitos utilizadores que necessitam exportar a sua música para o computador e iTunes não o permite.

Graças ao WinX MediaTrans, exportar música do smartphone para o computador torna-se algo mundano, fácil e sem obstáculos ou complicações.

Por outro lado, o gestor também permite editar os detalhes dos ficheiros de música diretamente a partir do próprio software bem como gerir listas de reprodução, e criar novas listas também.

Vídeo

A funcionalidade permite, de forma rápida, exportar os nossos ficheiros de vídeo do dispositivo Apple para o computador. Todos os vídeos armazenados no idispositivo estão devidamente etiquetados nas pastas para onde forem copiados, para que não fique confundido quando for à procura dos seus ficheiros.

Flash Drive

Juntamente com este software, chega uma funcionalidade das mais interessares: poder transformar o iPhone ou iPad numa unidade flash.

Desta forma, podemos levar ficheiros e pastas com os nossos dispositivos através desta funcionalidade. Infelizmente, como os dispositivos não têm um sistema de gestão de ficheiros, a única forma de aceder a estes ficheiros num computador diferente é sempre através do WinX MediaTrans também instalado no outro computador de destino.

Apesar dessa questão, esta funcionalidade é uma das mais requisitadas pelos utilizadores e facilmente se torna uma característica espantosa para as pessoas que partiram os seus iPhones e que continuam a poder dar-lhe uso.

Outras funcionalidades

À primeira vista as funcionalidades não terminam por aqui uma vez que o WinX MediaTrans permite ainda:

Remover DRM,

Criar toques de chamada para o iPhone,

Sincronizar a música e outros ficheiros sem ter o iTunes instalado,

Conversor de vídeo incorporado,

Acima de tudo, a ter em conta. que este software é sempre compatível com todos os iPhones, iPods e iPads.

Apresentação vídeo

Deixamos ainda, apesar de estar em inglês, a apresentação vídeo oficial em que claramente se percebe o quão simples e poderoso é o software:

Conclusão

Fiquei um pouco céptico quando decidi utilizar esta alternativa, mas decidi tentar, porque o iTunes não estava apenas a cortá-lo. Felizmente, a WinX MediaTrans salvou-me de muitos problemas e tornou-se o meu software para todas as necessidades de sincronização.

Se ainda estás com pouco entusiasmo em experimentar este software, o teste gratuito está lá para te ajudar com ele.

WinX MediaTrans