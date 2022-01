Muitos de nós fizemos um investimento considerável numa biblioteca de filmes em DVD. Uma vez que este suporte não garante ser eterno, é importante pensar numa forma de conservar os nossos conteúdos, sem ter de voltar a investir.

Ora, com 5.8 milhões de utilizadores em todo o mundo, o WinX DVD Ripper Platinum salvaguarda e converte o conteúdo de vídeo de DVD e ainda remove a gestão de direitos digitais (DRM - etiqueta que salvaguarda filmes específicos de marcas como Paramount, Warner Bros., e Disney. O software ajuda de forma fácil a preservar qualquer coleção cinemática mas não só!

Em resumo, podemos afirma que o WinX DVD Ripper Platimum é um programa único na sua espécia. Porquê? Desde conversões a Nível 3 de Aceleração de Hardware, que é um padrão da Intel (QSV) e NVIDIA (CUDA/NVENC), passando pela capacidade de converter DVD (imagens ISO) para muitos formatos tais como MP4, AVI, MOV, MPEG, FLV, WMV, MP3, etc.

Mas afinal, porque preciso converter o investimento da minha biblioteca de DVDs?

A resposta para a preservação do nosso investimento em DVDs nem sempre é unânime, mas deixamos alguns motivos, e bem fortes para melhor preservar a nossa biblioteca:

Porque é que as pessoas precisam de converter filmes em DVD para vídeo, Ver filmes em DVD no smartphone, tablet, TV, computador sem leitor de DVD, Guarde filmes em DVD no seu disco rígido, computador, USB, NAS, nuvem, etc, Crie cópias de segurança para DVDs em caso de danos no disco, arranhões, perda, Impossibilidade de reproduzir filmes em DVD devido à restrição do código de região.

O WinX DVD Ripper Platinum é, sem dúvida, a ferramenta ideal.

Proteja os seus DVDs mesmo aqueles danificados/riscados

Embora os discos de DVD já não sejam muito utilizados hoje em dia, é certo, um programa que consiga converter DVD noutro formato ainda se pode obter gratuitamente.

Logo, vamos poder converter todos os nossos vídeos para discos locais ou até para a nuvem diretamente. Assim, numa era de streaming online nunca é de mais ter uma cópia dos nossos vídeos domésticos, vídeos de casamento, concertos preferidos, etc.

Obviamente, o WinX DVD Ripper Platinum é a ferramenta completa para quem procura restaurar ou reutilizar os seus discos de DVD antigos.

Impressionante, reside no facto de o software permitir a tentativa de recuperação com DVDs não legíveis, danificados, ou riscados. Não obstante, o verdadeiro segredo neste mecanismo deriva dos algoritmos de proteção desativados num disco de DVD, onde o WinX DVD Ripper Platinum consegue extrair ficheiros.

Esta característica só está disponível no WinX DVD Ripper Platinum.

Qualidade de Imagem

Na verdade, o WinX DVD Ripper Platinum mantém os 100% da qualidade do vídeo que está a converter. A qualidade da imagem é perfeita e podemos copiar literalmente o conteúdo para um ficheiro MPEG4 (ou outro formato à escolha) e obter uma alta qualidade de imagem.

Em segundo, a utilidade do software passa também por converter DVDs e fazer assim as cópias de segurança diretamente para uma unidade USB ou um disco rígido.

Software pensado no utilizador e nas suas necessidades

Primeiramente, com foco nos utilizadores, o software procura ir de encontro a todas as necessidades dos seus utilizadores. Assim, encontramos mais de 450 predefinições em 16 categorias e subcategorias:

(Perfil geral,

backup de DVD,

dispositivos Apple,

dispositivos Android,

dispositivos Sony,

Converter para formato Facebook,

Converter para formato YouTube,

Converter para formato Vimeo vídeos,

Converter para MP4,

E muitos, mas muitos mais

Em resumo, o funcionamento é simples: basta escolher para realizar uma cópia do conteúdo do título principal que vai gerar um ficheiro MPG com 1 faixa de áudio e 1 faixa de legendas (ou nenhuma - caso não exista), bem como "Cópia do Título Completo" - 1 ficheiro MPG com faixas de áudio e legendas.

Para quem ainda necessitar de converter um DVD surpreenda-se pois um DVD completo pode tardar nada mais que 5 minutos.

Evitado será dizer que as cópias de segurança completas do disco são mais lentas do que as parciais. Além disso, trabalhar com um disco de DVD é mais lento do que com uma imagem (local). WinX DVD Ripper Platinum faz a sua «magia» e trabalha connosco de forma intuitiva ao detetar os ficheiros, processar as cópias de segurança e converter sem quaisquer dados extra ou corruptos.

Ainda assim, o software apresenta uma gigante panóplia de conversões como:

Converter de DVD para MP4,

Converter para HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 e mais de 350+ formatos,

Edição e recuperação de vídeos com edição personalizada.

Etc.

O que distingue o WinX DVD Ripper Platinum?

Seguidamente, podemos mencionar que para além das ferramentas padrão de conversão, as seguintes características que distinguem o WinX DVD Ripper Platinum:

Aceleração do hardware: a nossa GPU, o processador da placa gráfica dedicada, pode ser utilizador para aumentar a velocidade da conversão dos ficheiros vídeo,

Modo Seguro: Reservado para quando a conversão falhar ou acabar com erros. Este modo pode atrasar um pouco o processo, mas é ótimo para usar para uma conversão sólida de DVD,

Utilização do núcleo da CPU: Veja e edite os núcleos do processador que o WinX lhe pede para utilizar,

Definições de conversão: Basta localizar o ícone do equipamento ao lado do nome do ficheiro, e a partir daí, pode alterar as características dos seus vídeos,

Desentrelaçar: Esta característica elimina o efeito de linearidade, visto em muitos codecs,

Capturas de ecrã: esta função permite tirar screenshots ao reproduzir um vídeo na aplicação,

Opções de edição: ajustar o volume, cortar o vídeo, ou adicionar legendas, o WinX DVD Ripper Platinum é a uma das melhores ferramentas,

Resolução/taxa de fotogramas: ajuste configurações tais como a resolução e taxa de fotogramas.

Conclusão

Resumidamente, estamos perante um software dedicado e eficaz, que traz a grande capacidade de poder recuperar toda a nossa biblioteca de DVDs.

Destaque, absoluto, para o facto de podermos converter vídeo para vários formatos e diretamente para várias plataformas sociais. A partir do primeiro momento iremos conseguir converter qualquer vídeo e poder transportá-lo para qualquer lugar no mundo, seja pela cloud seja armazenado nalguma pen drive ou mesmo no smartphone.

O seu desenho, tanto estético como funcional, são a chave do seu sucesso. O facto de ser tão intuitivo que permite qualquer utilizador operar com o software torna-o bastante apetecível.

Sublinha-se, veementemente, que existe uma política de reembolso de 30 dias e uma garantia de devolução do dinheiro, o seja, no extremos caso de não ficarmos satisfeito a marca devolve o pagamento efetuado pela licença.

O WinX DVD Ripper Platinum é definitivamente algo atrativo para utilizadores de todos os tipos. Para finalizar, recomendamos a visita ao site e conhecer as melhores promoções que estão atualmente em vigor.