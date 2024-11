NordPass: O gestor de senhas que garante segurança e praticidade

Num mundo digital em constante evolução, manter as suas informações online seguras é um desafio diário. Muitas vezes, utilizamos senhas repetidas ou fáceis de adivinhar, expondo-nos a riscos desnecessários. O NordPass, desenvolvido pela Nord Security, surge como uma solução completa e eficiente para a gestão de senhas. Descubra neste artigo por que razão este gestor de senhas é indispensável para a sua segurança digital.

O que é o NordPass?

O NordPass é um gestor de senhas que oferece funcionalidades inovadoras para proteger e organizar as suas credenciais. Além de gerar senhas únicas e seguras, o NordPass guarda informações sensíveis num cofre encriptado na nuvem, garantindo o acesso a partir de qualquer dispositivo.

Compatível com sistemas como Windows, macOS, Linux, Android e iOS, o NordPass facilita a sua vida ao armazenar e preencher automaticamente logins e formulários online.

Como funciona o NordPass?

O NordPass automatiza a gestão de senhas. Sempre que faz login num novo site, ele guarda automaticamente as credenciais no seu cofre seguro. Estas senhas podem ser preenchidas automaticamente em logins futuros, poupando tempo e reduzindo erros.

Os dados armazenados são encriptados diretamente no seu dispositivo com o algoritmo XChaCha20. Isso significa que, mesmo no servidor, ninguém além de si tem acesso às suas informações, cumprindo uma rigorosa política de "zero conhecimento".

Aproveite a oferta da NordPass na Black Friday: ganhe 3 meses grátis por 1,29 EUR/mês.

Funcionalidades que tornam o NordPass indispensável

O NordPass oferece um conjunto robusto de funcionalidades que vão de encontro às necessidades tanto dos utilizadores individuais como de empresas:

Funcionalidades para utilizadores individuais:

Guardar senhas ilimitadas sem restrições de armazenamento.

Preenchimento automático para logins e formulários.

Sincronização em tempo real entre dispositivos.

Relatórios sobre senhas fracas, reutilizadas ou comprometidas.

Partilha segura de senhas com outros utilizadores NordPass.

Armazenamento de notas privadas, informações de cartões de crédito e dados de passaporte.

Funcionalidade de herança digital para situações de emergência.

Funcionalidades para empresas:

Gestão centralizada de utilizadores e políticas de segurança.

Relatórios detalhados de atividade e auditorias de segurança.

Importação e exportação de senhas para maior flexibilidade.

Ferramenta de análise de saúde de senhas corporativas.

Funcionalidade de pastas partilhadas entre equipas.

Segurança avançada

O NordPass investe em tecnologias de ponta para garantir a segurança das suas informações. Além do XChaCha20, utiliza autenticação biométrica e múltiplos fatores de autenticação (MFA). O sistema foi auditado de forma independente pela Cure53, confirmando a sua robustez.

Aproveite a oferta da NordPass na Black Friday: ganhe 3 meses grátis por 1,29 EUR/mês.

Planos e Promoções Exclusivas

O NordPass oferece opções para utilizadores individuais e empresariais, com promoções atrativas que não vai querer perder:

Promoções para utilizadores individuais

Plano Premium: 56% de desconto e 3 meses extra no plano bianual.

56% de desconto e 3 meses extra no plano bianual. Plano Familiar: 53% de desconto no plano bianual.

Promoções para empresas

Business: 30% de desconto nos planos anuais e bianuais.

Aproveite estas ofertas exclusivas e obtenha proteção máxima para si e para a sua equipa.

NordPass Business: Solução para Empresas

O NordPass Business é uma solução ideal para organizações que precisam de gerir senhas com segurança e eficiência. Com funcionalidades como gestão centralizada de utilizadores, auditorias de segurança e pastas partilhadas, o NordPass Business garante proteção de dados a nível corporativo. Para mais informações, clique aqui.

Por que escolher o NordPass?

Além das suas funcionalidades avançadas e preços competitivos, o NordPass destaca-se pela sua facilidade de uso e suporte 24/7. A funcionalidade de monitorização de violações de dados e a encriptação de última geração tornam-no uma escolha confiável para proteger as suas informações.

Experimente o NordPass

Não deixe a segurança das suas senhas ao acaso. Experimente o NordPass hoje mesmo e desfrute de uma solução segura e prática para gerir as suas credenciais.

Para saber mais, clique aqui.

Conclusão

Com o aumento das ameaças digitais, um gestor de senhas como o NordPass é essencial. Oferecendo segurança avançada, funcionalidades práticas e suporte dedicado, é a solução ideal tanto para utilizadores individuais como para empresas.

Invista na sua segurança online e torne a gestão de senhas mais simples e eficaz.

Aproveite a oferta da NordPass na Black Friday: ganhe 3 meses grátis por 1,29 EUR/mês.