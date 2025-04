Top ferramentas gratuitas para otimizar o desempenho do Windows em 2025

Com o passar do tempo, até os computadores mais potentes começam a acusar sinais de lentidão. No entanto, não é preciso investir em hardware novo. Existem ferramentas gratuitas capazes de devolver velocidade, estabilidade e eficiência ao Windows. Neste guia, mostramos as melhores opções para quem quer otimizar o desempenho em 2025, sem gastar um cêntimo.

1. CCleaner: limpeza e manutenção automática

O CCleaner é um clássico que continua a evoluir. Permite eliminar ficheiros temporários, corrigir erros no registo e gerir programas de arranque, acelerando significativamente o sistema.

Tipo: Gratuito (com versão paga opcional)

Gratuito (com versão paga opcional) Destaque: Interface simples e manutenção agendada.

2. WizTree: descubra o que ocupa o seu disco

Se o armazenamento está a ficar cheio sem razão aparente, o WizTree analisa rapidamente o disco rígido e revela quais as pastas e ficheiros que ocupam mais espaço.

Tipo: Gratuito

Gratuito Destaque: Velocidade de análise extremamente rápida.

3. O&O ShutUp10++: configure a privacidade e melhore o desempenho

O O&O ShutUp10++ permite desativar serviços desnecessários e opções de telemetria do Windows 10/11, reduzindo o consumo de recursos e aumentando a fluidez.

Tipo: Gratuito

Gratuito Destaque: Total controlo sobre as definições do sistema.

4. CrystalDiskInfo: monitorize a saúde do disco

Problemas no disco podem ser responsáveis por lentidão extrema. O CrystalDiskInfo avalia o estado dos discos rígidos e SSDs, prevenindo falhas catastróficas.

Tipo: Gratuito

Gratuito Destaque: Diagnóstico claro e alertas automáticos.

Conclusão: dê uma nova vida ao seu PC

Com as ferramentas certas, é possível transformar a performance do seu computador sem custos elevados. Aplique estas soluções, mantenha o sistema atualizado e desfrute de um Windows mais rápido, estável e eficiente em 2025.