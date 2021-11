Digiarty entra na Black Friday com grandes descontos

Também o software tem a sua montra nesta Black Friday e a Digiarty oferece duas grandes promoções em dois dos seus mais conhecidos softwares: VideoProc Converter para conversão de vídeo e o DearMob iPhone Manager para gestão do seu iPhone.

Conheça tudo sobre estes softwares e aproveite as promoções nesta Black Friday.

VideoProc Converter

No campo da conversão de vídeo, são diversas as opções que conseguimos encontrar por esta Internet fora. Mas há alguns que se destacam, e o VideoProc destaca-se precisamente pela simplicidade de utilização e compatibilidade alargada, sendo apontado como o melhor conversão para Windows e Mac em 2021/2022.

As potencialidades do VideoProc Converter

Por vezes, dada a simplicidade de algo, torna-se complexo passar essa informação em texto, mas nada como um vídeo demonstrativo.

O VideoProc é então uma ferramenta de edição de vídeo, disponível para Windows a Mac OS. O processamento tem aceleração por hardware Level-3, compatível com GPUs Intel, AMD e Nvidia. Dessa forma, consegue acelerar até 47x em relação à duração do vídeo.

Essa rapidez é obtida não só pela aceleração por GPU, mas também graças à otimização do tamanho e da qualidade de saída.

Depois, permite fazer um conjunto de edições rápidas, de forma muito simples:

Cortar partes indesejáveis de um vídeo, e juntar diferentes de formatos diversos num só

Recortar vídeos para remover áreas negras; rodar vídeos em 360º

Virar um vídeo verticalmente ou horizontalmente; acelerar e desacelerar o vídeo

Ajustar o volume; corrigir a sincronização de vídeo/áudio

Ajustar o brilho e aplicar efeitos; remover o efeito olho-de-peixe

Adicionar legendas e marca de água, tornando-o personalizado

Se o vídeo estiver tremido, é fácil reduzir o tremor aplicando a funcionalidade de estabilização

Para utilizadores avançados, é ainda possível ajustar parâmetros como proporção (4:3, 1:1, 12,9, etc), ajustar o bit rate, frame rate, codecs, faixas de áudio, ajuste de compressão e resolução de 4K para 1080p/720p ou vice-versa.

Assim, para cada vídeo é possível escolher os ajustes pretendidos. Quando tudo estiver escolhido, resta premir Run e esperar que a magia aconteça.

Solução de um passo para converter, fazer download e gravar

Não importa se os vídeos provêm de um download ou se foram gravados com smartphone, câmara GoPro, drone, máquinas de filmar, etc. O VideoProc pode carregar e converter rapidamente mais de 420 formatos e dispositivos. Concretamente, é compatível com MP4 HEVC/H.264, MOV, AVI, WMV, FLV, AVCHD, WebM, iPhone, iPad, Android, Xbox, Surface, etc. Pode também converter uma diversidade alargada de formatos de áudio, como MP3, AAC, WAV, FLAV, W4A, OGG, etc. Não terá preocupações de compatibilidade com o VideoProc.

Por fim, há outras funcionalidades adicionais como ripar e fazer conversão de vídeo DVD para o formato preferido, fazer download de vídeo de dezenas de plataformas online e capturar o ecrã em vídeo ou gravar o vídeo da Webcam com a funcionalidade Recorder. Suporta também conversão de múltiplos ficheiros em bloco e guardar na qualidade original

É atualizado regularmente, com melhorias nas funcionalidades atuais e com introdução de novas funcionalidades de acordo com o feedback dos utilizadores. Ao obter uma licença Lifetime do VideoProc, poderá desfrutar para sempre dos seguintes benefícios:

Remover os limites da versão trial e usar livremente todas as funcionalidades

Atualização gratuita para sempre, para a versão mais recente, sem quaisquer custos adicionais

Suporte técnico personalizado gratuito, para sempre

Garantia de 30 dias para reembolso no caso de insatisfação

O VideoProc Converter é compatível o Windows 11 e versões mais antigas (10/8.1/8/7), e com todos os Mac OS X, desde o Monterey ao Snow Leopard. É compatível também com o novo chip Apple Silicon Mac M1.

Oferta Black Friday - VideoProc Converter

Em plena semana de Black Friday, poderá adquirir o VideoProc pelo mais baixo valor do mercado, de apenas cerca de 25,95€ + IVA (60% desconto) para uma licença vitalícia, incluindo todas as futuras atualizações e novas funcionalidades. Para isso, só precisa de colocar o código de desconto BF-SP durante o Checkout.

Além disso, pode habilitar-se a vários prémios, como um iPad, O Amazon eGift card, licenças de software ou outros. Basta estar atento ao email com um Gift box ID que irá receber após uma compra.

VideoProc Converter - Black Friday

DearMob iPhone Manager

No sistema operativo móvel da Apple, o iOS, a funcionalidade de migração é uma das que estão bastante limitadas, onde o iTunes não permite selecionar os conteúdos que pretende migrar a partir de um backup. Não apenas esta restrição, mas também outras, fazem com que uma ferramenta de gestão do iDevice seja imprescindível para quem sabe exatamente o que quer.

Backup e restauro

Com o software DearMob iPhone Manager pode criar backups do iPhone ou iPad de forma completa, seletiva ou incremental, sem ter as restrições do iTunes ou iCloud. Para o fazer também não é necessário Apple ID e tudo é feito sem risco de apagar dados.

Depois é claro que pode restaurar o backup em qualquer altura, diretamente a partir do computador com Windows ou MacOS.

E para que tudo seja seguro, pode encriptar o backup com a palavra-passe do seu dispositivo, que está então gravada no iPhone ou iPad.

Transferência de dados

Com este software, pode transferir tudo de iPhone para iPhone. No processo de migração vai querer manter as suas apps com os respetivos dados, sem que tenha de voltar a configurá-las. Assim, poderá migrar as apps e respetivos dados de aplicação, os seus contactos, as mensagens e outros conteúdos.

Também o controlo do conteúdo multimédia não foi deixado de fora. Não precisa de ter todos os vídeos e fotos a ocupar a memória do seu dispositivo, mas há alguns que poderá querer não abdicar de ver offline. Assim, de forma seletiva e em lotes, poderá exportar ou importar vídeos e áudio de todos os formatos.

E é claro, isso inclui o conteúdo multimédia que não é suportado pela Apple, sendo agora possível fazer a transferência entre o iDevice e o computador. Para acelerar este processo, uma vez que todo o conteúdo tem de ser recodificado, o DearMob iPhone Manager utiliza aceleração por GPU.

Mas há mais ferramentas…

A par com as funcionalidades já referidas, também pode contar com ferramentas para tarefas como:

Converter automaticamente os formatos não suportados pelo iOS, como MKV/FLV para MP4, WMV/FLAC para MP3, entre outros

Comprimir automaticamente vídeos de grandes dimensões e reajustar a orientação

Gerir a biblioteca de música: adicionar, eliminar e editar músicas e listas de reprodução e criar toques de chamada

Utilizar o iPhone como uma drive de armazenamento USB, criar um som de toque, proteger os dados com palavra-passe, converter ebooks, etc

Converter imagens HEIC para JPG

Oferta Black Friday - DearMob iPhone Manager

A oferta especial de Black Friday para o DearMob iPhone Manager oferece também um desconto de 60%, totalizando apenas 27,95€ + IVA. Continuará a receber todos as atualizações e a compatibilidade com novos dispositivos iOS/iPadOS será garantida.

A licença poderá ser utilizada em 2 computadores e está abrangido por uma garantia de satisfação de 30 dias.

DearMob iPhone Manager - Black Friday

