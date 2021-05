Como transferir o WhatsApp do Android para o iPhone

Transferir o WhatsApp aquando de uma significativa mudança de sistema, como do Android para o iPhone pode ser, à primeira vista, um pesadelo.

Mas nem tudo necessita de ser um problema. Existem softwares hoje em dia que tornam não só possível transferir toda a informação do WhatsApp e demais informação como ainda tornaram tudo muito mais fácil e ao alcance de todos.

WhatsApp e todas as Apps: diretamente de smartphone para smartphone

Apesar de estar a perder alguma força, o WhatsApp é ainda uma das redes sociais e de comunicação mais fortes, por todo o mundo.

Então, conseguir manter todo o nosso histórico mesmo quando tomamos a decisão de mudar de sistema operativo para smartphone, como de Android para iOS ou vice-versa, era até há pouco um grande problema.

Transferir o WhatsApp de onde para onde?

Desde já, não importa se está a passar do Android para o iOS ou vice-versa, de LG para a Samsung, ou de iPhone 8 para o iPhone 12, pode sempre levar consigo não só o WhatsApp mas todas as aplicações e dados da aplicação, como por exemplo, chats WhatsApp, jogos salvos, etc.

Sobretudo, é o fim das cópias de segurança enfadonhas e restauros, tudo vai, diretamente, de um smartphone para outro. Também pode decidir o que transferir: todas as aplicações ou as que quiser, tanto as aplicações como os seus dados, ou apenas os dados. Sabe o que é melhor? Se tiver utilizado o WhatsApp no novo telefone durante algum tempo, as conversas do telefone antigo serão fundidas em conversas atuais. Assim, terá um histórico completo das conversas.

AppTrans: solução para todas as necessidades de transferência de aplicações que possa ter

Então, a ideia é simples: tem um novo telefone e quer transferir de uma só vez todas as suas aplicações com dados? Deseja transferir as conversas WhatsApp do seu antigo telemóvel Android para o novo iPhone, ou o vice-versa? Deseja restaurar os dados WhatsApp de uma cópia de segurança do Google Drive para o iPhone, ou de uma cópia de segurança do iTunes sem apagar os dados existentes? Precisa de fazer uma cópia de segurança do WhatsApp ou de outras aplicações, bem como dos dados da aplicação? Alterou o seu número de telefone e pretende fundir conversas da sua antiga conta WhatsApp com a nova?

Obviamente, a resposta não pode ser mais fácil. A AppTrans veio para poder facilitar todas essas funções e acessível quer em preço quer na usabilidade, sempre disponível para Windows como para Mac.

Principais características

Primeiramente, antes de adquirir um software como este é importante o leitor estar ciente da sua compra. Ora a AppTrans é um dos poucos software do mercado que apresenta uma elevadíssima taxa de sucesso no que toca à passagem de Apps e conteúdos de um smartphone para outro.

Logo, podemos apontar as principais características:

Facto positivo para o facto de a AppTrans não apagar os dados existentes do WhatsApp no dispositivo alvo, em vez disso irá fundir as antigas e novas conversas WhatsApp

Além de transferir diretamente o WhatsApp do Android para o iPhone, a AppTrans também oferece uma opção para restaurar os dados WhatsApp do Google Drive para o iPhone;

O AppTrans também pode ajudar os utilizadores a transferir todas as outras aplicações do Android para o iPhone, poupando tempo e esforço para pesquisar e descarregar aplicações uma a uma.

Certamente um verdadeiro achado que poupará horas de configurações e pesquisas que passam a ser desnecessárias. Consulte todos os detalhes para transferência do WhatsApp.

Como restaurar o WhatsApp do Google Drive para o iPhone?

Sem dúvida, esta é uma das características mais importantes desta nova versão da AppTrans. O simples facto de podermos descarregar e usar as cópias do GoogleDrive para o iPhone diretamente é algo que não é para qualquer tipo de software.

Existe, sim, um guia completo e passo a passo, que explica de forma simples e clara todo o processo. Apesar do inglês, que podem sempre usar um tradutor automático, poderão seguir este guia que vos ajudará concerteza.

Mas afinal a AppTrans é compatível com que smartphones?

Ao mesmo tempo que este programa garante uma transferência suave entre smartphones, independentemente do sistema operativo, iOS ou Android, listamos os mais compatíveis:

iPhone Series: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Red, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4

iPad Series: iPad 8 , iPad Air 4, iPad Pro (4th Generation), iPad Air 3, iPad 7, iPad mini 5, iPad Pro (3rd Generation), iPad 6, iPad Pro (2nd Generation), iPad 5, iPad Pro, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad 4, iPad mini, iPad 3, iPad 2

iPod touch Series: iPod touch 7, iPod touch 6, iPod touch 5

Android Series: SAMSUNG, Google, HTC, SONY, LG, MOTOROLA, HUAWEI, ZTE, Xiaomi, OPPO, SHARP, ViVo, LENOVO, MEIZU, OnePlus, TCL, Gionee, Meitu, Nubia, Smartisan, etc

Conclusão

Na verdade, não há mais nada a acrescentar. A performance do software cumpre com aquilo que se compromete e, acima de tudo, adapta-se a vários tipos de utilizadores: com maiores ou menos conhecimentos de informática.

Os processos de transferência seguem uma interface clara, intuitiva e que não deixa margem para dúvidas sobre o próximo passo.

O programa traz alguns extras que não mencionamos, mas, apesar de não recomendado por questões de segurança, é possível instalar APK diretos e outros formatos através do software.

Um software tudo em um pensado até ao mais pequeno pormenor e que entrega resultados aos seus utilizadores.

Aproveitamos esta deixa para agradecer a licença temporária que nos foi concedida por parte da iMobie para testar na íntegra o software.