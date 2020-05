Há sempre uma razão para a mudança, seja em que sentido for. No caso de se tratar de passar de um smartphone Android para iPhone, seja por uma oportunidade imperdível, por uma nova experiência ou simplesmente porque o novo iPhone SE está a incentivar a troca, vai precisar de transferir os seus dados.

Se não quer ter preocupações de como fazer essa transferência de dados, e o quiser fazer em segurança, não procure mais.

A transferência integral de dados é útil por diversas razões. Na mudança de ecossistema, é imprescindível manter os contactos, os SMS, as conversas do WhatsApp e até mesmo as fotos e vídeos não sincronizados. Tudo isso são dados que queremos preservar e, assim, há que usar as melhores ferramentas para o fazer.

Veja como transferir dados de Android para iPhone, ou vice-versa.

As funcionalidades do MobileTrans

Com apenas alguns cliques, é possível concretizar qualquer uma das funcionalidades do MobileTrans, incluindo a mais procurada: transferência de dados do WhatsApp. Assim, as funcionalidades principais resumem-se em:

Transferir dados do WhatsApp

Transferir dados do smartphone

Fazer backup

Restaurar backup

A ligação com o smartphone

Para que tudo funcione, há requisitos que precisa de ter configurados no seu velho smartphone Android. Nomeadamente, deve ter a depuração USB ligada, bem como a opção para a instalação de aplicações via USB. Irá necessitar instalar uma aplicação, para que o MobileTrans consiga aceder a todos os conteúdos para que depois possa fazer a transferência de dados.

Mas não se preocupe. No momento de fazer a transferência de dados, o MobileTrans faz todas as verificações automaticamente e indica-lhe, passo a passo, de como proceder para que tudo funcione corretamente.

A facilidade de fazer a transferência de dados

Para fazer a transferência de dados, pode fazê-lo diretamente ou optar por criar um backup. No caso do backup, depois de escolher a opção correspondente, e após ligar o smartphone com as devidas permissões, no passo seguinte apenas terá de selecionar o conteúdo que pretende incluir nesse backup.

Depois, para restaurar para um novo smartphone em qualquer altura e consumar a transferência de dados, terá novamente a possibilidade de selecionar o que pretende restaurar. Basta então escolher que pretende fazer um restauro a partir de um backup do MobileTrans, selecionar esse backup, e escolher o conteúdo.

Como transferir os dados do WhatsApp de Android para iPhone ou vice-versa

Além dos backups e transferência de dados, poderá também transferir os dados do WhatsApp. É uma tarefa que pode ser feita entre quaisquer smartphones, tenham eles o Android ou o iOS.

Assim, basta fazer os passos mostrados no vídeo que se segue. Rapidamente ficará então com o histórico do WhatsApp disponível no novo smartphone.

Poderá ainda analisar as diferenças nas diferentes versões do MobileTrans. Dessa forma, poderá escolher apenas o que realmente irá utilizar.

A preço de desconto…

Se vai realmente necessitar de fazer uma transferência de dados, então nada melhor que juntar o útil ao agradável e aproveitar um desconto.

Assim, por tempo limitado, poderá usufruir de um desconto de 40% em qualquer produto MobileTrans. Para isso, basta utilizar o código de desconto SENMG2 no momento do checkout.

Dessa forma, e para quem tiver realmente interesse nas funcionalidades mais avançadas, é uma oferta a não perder.

O MobileTrans está disponível para Windows e macOS.

MobileTrans

Este artigo teve o apoio da Wondershare na disponibilização da informação.