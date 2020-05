COVID-19: Israel descobre anticorpo para o coronavírus! Será a solução?

Os dias passam e as notícias sobre possíveis soluções contra a COVID-19 são muitas. No entanto, ainda nada está definido e os especialistas continuam a dizer que uma vacina só poderá chegar em massa daqui a um ano ou mais.

Recentemente Israel anunciou que descobriu um anticorpo para o coronavírus. Será que estamos perto da solução?

De acordo com a agência Lusa, o Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica, do Ministério da Defesa, anunciou hoje que desenvolveu um anticorpo para o coronavírus estando a preparar a patente para depois contactar farmacêuticas com o objetivo de uma produção em escala comercial.

O centro de investigação, liderado por Shmuel Shapiro, assegura que o anticorpo que foi desenvolvido consegue atacar e neutraliza o vírus nas pessoas doentes. Naftali Benet, ministro da Defesa de Israel, visitou o laboratório do instituto em Nezz Ziona, tendo referindo que o “anticorpo ataca o vírus de forma monoclonal” qualificando o trabalho desenvolvido como “uma grande conquista”. No entanto, de acordo com a documentação disponibilizada, não há indicação se existiram testes em seres humanos.

De acordo com uma revelação do digital Times of Israel, no Mundo há cerca de uma centena de equipas de investigação à procura de uma vacina para o vírus SARS-Cov-2 que provocou a pandemia sendo que cerca de uma dezena estão neste momento em fase de teste em seres humanos.

Muitos especialistas já tinham alertado, em março, que o processo após o desenvolvimento de uma vacina em laboratório poderia demorar pelo menos 18 meses.

De referir que o Instituto de Israel dedica-se à investigação de armas químicas procurando antídotos contra novas substâncias.

De acordo com os últimos números, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.