Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [134]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim... tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 4 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

CookMe - O que vais cozinhar?

A app CookMe é ideal para quem é indeciso sobre aquilo que deve cozinhar. Esta aplicação integra receitas, despensa e listas de compras. E através dos ingredientes que tem na sua cozinha, a app ajuda-o a encontrar receitas com ideias do que poderá fazer. Desta forma, para além de poupar tempo e dinheiro, também reduz o desperdício alimentar.

De entre as funcionalidades, o utilizador pode adicionar ingredientes à despensa ou, caso estes se esgotem, adicionar à lista de compras para voltar a tê-los em casa. Pode ditar verbalmente os ingredientes, para a app os ir adicionando. Além disso é ainda possível definir os preços para cada ingrediente de forma a gerir custos.

A app foi desenvolvida pelo leitor Diogo Parrinha e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

TuGas

A app TuGas é uma ótima opção para ter instalada no seu smartphones nos dias que correm. A aplicação permite ao utilizador consultar o preço dos combustíveis em Portugal, os quais podem ser ordenados por preço ou pela proximidade a que se encontram. Pode ainda usar os vários filtros disponíveis para definir melhor a sua pesquisa, incluindo alguns descontos implementados nos vários postos.

Além disso, pode também ter acesso às diversas notícias que vão sendo divulgadas sobre o assunto dos combustíveis.

A app foi desenvolvida por Joel Luís e Luís Diogo Zambujo, estudantes do Mestrado em Engenharia Informática - Computação Móvel, e está disponível gratuitamente para iOS.

TuGas

Crypto Sense - Earn Some Sense

A app Crypto Sense permite que o utilizador jogue jogos simples e ganhe pontos de acordo com o seu desempenho em cada aventura. Por sua vez, estes pontos, que são designados de Sense, podem depois ser trocados por criptomoedas.

Esta é uma app simples e intuitiva que facilita a entrada dos utilizadores no mundo das moedas digitais, podendo ganhar alguns trocos de forma divertida.

A aplicação é da autoria do leitor Fábio Carvalho e está disponível de forma gratuita para Android.

Crypto Sense

Doar Medula

Doar Medula não é uma app, mas sim uma plataforma informativa. O espaço online foi criado com o objetivo de informar e desmistificar o processo de doação de medula óssea, uma vez que a informação existente sobre este assunto estava bastante dispersa.

O projeto foi conseguido com a ajuda de várias pessoas relacionadas com o IPO do Porto, sendo que depois os dados foram recolhidos e organizados de forma simples no portal de informação.

Este trabalho foi criado por uma equipa da qual o leitor Afonso Santos faz parte, e que foi quem nos enviou o projeto. Abaixo deixamos o link para o site oficial da plataforma Doar Medula.

Doar Medula

O que acharam das aplicações desta semana?

Caso queiram ver a vossa aplicação divulgada no Pplware, enviem-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.