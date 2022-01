Apesar de ter ficado arredada da Google e o Android, a Huawei continua a manter a sua EMUI 12 a ser preparada e testada. Esta será a próxima versão da sua personalização para os seus smartphones, que muito em breve chegará a todos.

A Huawei está a ultimar todos os elementos para tornar pública esta versão final e dar aos seus smartphones esta atualização. A lista dos equipamentos que a vão receber foi conhecida e a lista bem extensa.

Se na China o foco da Huawei está no HarmonyOS, no resto dos mercados a marca ainda está a apostar na EMUI 12. Esta terá muitas novidades e quer alargar as funcionalidades que este sistema oferece aos muitos smartphones da marca.

Naturalmente que tudo o que foi criado teve uma inspiração óbvia e lógica no HarmonyOS, há também algumas novidades que este sistema irá trazer. Há que satisfazer os smartphones mais recentes, ao mesmo tempo que cobre o que os mais antigos podem oferecer.

Espera-se que muito em breve a EMUI 12 seja lançada para um lote alargado de smartphones, tal como aconteceu nas versões anteriores. Desta vez temos 28 equipamentos a receber esta nova versão, com todas as novidades que estão preparadas.

Smartphones Huawei que recebem a EMUI 12 Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

Mate 30

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Mate 10

nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

nova 4

nova 4e

Y9 Prime 2019

AY9s

Y8p

O curioso desta atualização é que vai cobrir uma lista de smartphones que têm já algum tempo de mercado. Assim, e a destacar-se, temos o Huawei Mate 10, o P20 e até a linha Mate 20. Há ainda uma aposta da marca em cobrir os modelos de todas as gamas.

Infelizmente, a Huawei ainda não tem uma data para a disponibilização da EMUI 12. A informação que existe aponta para que seja lançada ainda durante a primeira metade de 2022, ainda que não exista um dia ou um mês específico.

Espera-se que esta nova versão da personalização Android da Huawei seja uma evolução grande. A marca quer continuar a apostar na EMUI 12 e por isso está agora a fazer este esforço para atualizar num lote alargado de smartphones.