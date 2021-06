Os smartphones Android mais poderosos da atualidade são…

Com a quantidade de smartphones disponíveis no mercado, a escolha não é simples e, para quem valoriza o desempenho acima de qualquer outra especificação, os testes de benchmark poderão servir como um barómetro importante. Por isso, todos os meses, damos atenção às listas de pontuação partilhadas pela Antutu que revelam os smartphones mais poderosos da atualidade.

Os smartphones equipados com Snapdragon 888 limpam completamente o top 10 de smartphones com melhor desempenho dentro dos topos de gama. Mas no que respeita à gama média, quais os smartphones e processadores mais se destacam numa gama de preços entre os 300 e os 400 €?

Os smartphones Android topo de gama mais poderosos

Segundo os testes de benchmark da Antutu, os smartphones mais poderosos da atualidade são equipados por processadores da Qualcomm, nomeadamente pelo Snapdragon 888. Com base na nova versão da aplicação de testes de desempenho a 9, o modelo mais poderoso arrecada para si uma pontuação de mais de 830 mil pontos. Falamos do Black Shark 4 Pro com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno que foi lançado em março deste ano.

Em seguida temos outro smartphone gaming, o Red Magic 6 Pro da Nubia, um modelo também de março, com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O modelo recebe uma pontuação média de 829900. Fecha-se o pódio com o OnePlus 9 Pro que consegue uma pontuação de 828748.

A lista segue com mais sete modelos com pontuações que vão desde os 803790 aos 8233451 pontos. Destaque para o Oppo Find X3 Pro, Asus ROG Phone 5, OnePlus 9 e Xiaomi Mi 10 Ultra que têm muita popularidade no nosso país. Há que considerar, portanto, que esta lista se refere ao mercado chinês e, também por isso, é curioso que os modelos Huawei tenham saído deste top.

Os smartphones Android de gama média mais poderosos

Além dos topo de gama, a Antutu tem vindo a apresentar o top 10 dos melhores smartphones de gama média, com preços que rondam os 300/400 €.

Surpreendentemente, esta lista tem no primeiro lugar o Xiaomi Mi 11 Lite 5G equipado com o processador Snapdragon 780G. Esta lista era dominada essencialmente por smartphones equipados com processadores da MediaTek e da Huawei, mas este mês a realidade alterou-se bastante com mais modelos equipados pela Qualcomm.

No pódio temos em terceiro lugar o iQOO Z3 com Snapdragon 768G e em segundo vem o Redmi 10X 5G, esse sim, com Dimensity 820.

Os modelos da Huawei que surgem nesta lista nos lugares seguintes não são muito populares por cá, mas estão essencialmente equipados com o Kirin 985. Os Redmi Note 9 e Note 9 Pro surgem no final da lista com pontuações de 398213 e 404472, respetivamente.