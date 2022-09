Personalize o seu smartphone Android com estas apps

O Android é altamente personalizável de forma nativa, mas existem apps que permitem levar essa transformação mais além. As opções são inúmeras, disponíveis na Play Store, e que poderão fazer toda a diferença.

Instale estas aplicações e veja tudo o que pode mudar.

Video Live Wallpaper

Apesar de já existirem opções nativas nalguns smartphones para criar wallpapers a partir de vídeos, são muitos os modelos que não o permitem. Contudo, a app Video Live Wallpaper transforma o seu vídeo favorito num wallpaper "vivo".

Só tem que seguir as indicações da aplicação e transformar o fundo do seu smartphone.

Homepage: NAINGDroid

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Niagara Launcher

Niagara Launcher é uma opção para todos os que necessitam de um Android que seja funcional essencialmente com uma só mão. É minimalista e está focado na acessibilidade.

Tem uma interface bastante diferente do comum, dá ao utilizador apenas as apps que mais utiliza, sem que haja distrações, mostra as notificações mais recentes e não tem anúncios.

Homepage: Peter Huber

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Launcher iOS 16

Outro launcher que está a ser um sucesso na Play Store e que permite fazer também uma alteração profunda ao Android é o Launcher iOS 16. Tal como o nome indica, é inspirado na última versão do sistema operativo da Apple.

Recentemente, foi notícia o facto de já contar com mais de 50 milhões de downloads.

Homepage: LuuTinh Developer

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Elta – Flat Style Icon Pack

Com um launcher diferente, poderá também ajustar os ícones do seu smartphone e o pack Elta é muito interessante, com ícones simples e também eles personalizáveis, além da associação básica às apps que representam.