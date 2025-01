Novos Samsung Galaxy S25 aparecem na internet

O segmento dos smartphones já não é tão agressivo como foi no passado. Algumas grandes marcam já desistiram deste segmento, mas as "grande" continuam a apresentar novidades, até porque é preciso manter a inovação e as receitas. A Samsung vai lançar brevemente os novos Samsung Galaxy S25, que inclui um modelo ultra e, apesar do sigilo, já circulam as especificações e imagens do equipamento.

A série Samsung Galaxy S25 está prestes a ser lançada, com o evento Galaxy Unpacked que está agendado para 22 de janeiro de 2025. Recentemente, surgiram renders oficiais que revelam detalhes dos três modelos: Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Especificações Técnicas doa novoa Samsung Galaxy S25

Processador todos os modelos devem vir equipados com o novo SoC Snapdragon 8 Elite , oferecendo melhorias significativas em desempenho e eficiência energética.

Ecrã Samsung Galaxy S25 terá um ecrã de 6.2"Dynamic AMOLED 2X com resolução fullHD+ e taxa de atualização de 120Hz Samsung Galaxy S25+ terá ecrã de 6.7" Dynamic AMOLED 2X, com resolução de WQHD+ (3120 x 1440) e taxa de atualização de 120Hz O Galaxy S25 Ultra poderá virá com um novo painel OLED de alta qualidade, semelhante ao do Pixel 9 Pro, proporcionando cores mais vibrantes e melhor visibilidade sob luz solar intensa.

Câmara O Galaxy S25 Ultra deverá manter uma configuração de câmara quádrupla, incluindo um sensor principal de 200MP, uma lente periscópica de 50MP para zoom ótico de 5x, uma teleobjetiva de 10MP para zoom ótico de 3x e uma lente ultra grande angular de 50MP. A câmara frontal deverá ser de 12MP. Galaxy S25 e S25+ com sensor principal de 50 MP (mantém o sensor ISOCELL GN3 das gerações anteriores, sem grandes mudanças).

Conectividade Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 em todos os modelos

RAM Todos os equipamentos terão 12 GB de RAM. O ultra deverá vir com 16GB of RAM

Bateria : Samsung Galaxy S25 terá bateria de 4000mAh Samsung Galaxy S25+ terá bateria de 4900mAh

: SO Android 15 virá pré-instalado em todos os equipamentos, com a Skin One UI 7



Design e Cores:

Galaxy S25 e S25+: Estes modelos apresentam um design semelhante à série S24, com pequenas nas câmaras, que agora se assemelham mais ao design tradicional de lentes fotográficas. Estes modelos estarão disponíveis nas cores azul claro, azul escuro, verde claro e prata.

Galaxy S25 Ultra: O modelo Ultra teve uma atualização no design, com cantos ligeiramente mais arredondados para melhorar a ergonomia. As opções de cores incluem preto, cinza e dois tons prateados com nuances em branco ou azul.

Com base nos leaks disponíveis, a série Galaxy S25 promete trazer melhorias notáveis ao nível do design, desempenho e funcionalidades, mantendo a Samsung na vanguarda do mercado de smartphones.