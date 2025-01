Meta revela novas formas de conversar no WhatsApp! Descubra as novidades

O ritmo a que a Meta traz novidades para o WhatsApp é muito elevado. Estas são pensadas em função do que os utilizadores pretendem e depois desenvolvidas de forma muito direta. Para começar o novo ano de forma brilhante, a Meta revelou novas formas de conversar no WhatsApp! Descubra as novidades.

Meta revela grandes mudanças para as conversas

O WhatsApp introduziu agora novas funcionalidades para tornar as mensagens mais rápidas, criativas e personalizadas. As novas atualizações proporcionarão rapidez e comodidade aos utilizadores tanto no envio de mensagens como na partilha de elementos de media.

Em primeiro lugar, com a nova atualização, os utilizadores já não precisam de carregar longamente no ecrã para reagir às mensagens recebidas. Em vez disso, poderão reagir rapidamente com um simples toque duplo. Além disso, com a atualização, o emoji que os utilizadores utilizam com mais frequência aparecerá primeiro no menu de reações. Se quiserem aceder a outros emojis, poderão aceder a todos os emojis tocando apenas no ícone “+”.

A nova atualização traz também novos efeitos. O WhatsApp está agora a trazer para a experiência de envio e leitura de mensagens os filtros e fundos virtuais que introduziu para as videochamadas no ano passado. Os utilizadores poderão editar diretamente as suas fotografias e vídeos com 30 efeitos visuais diferentes na aplicação.

Mais novidades do WhatsApp nos iltros e emoji

Outra funcionalidade que vem com a nova atualização está nos autocolantes. Agora, os utilizadores poderão transformar as suas selfies em autocolantes. Esta funcionalidade já está disponível para utilizadores Android e em breve será expandida, com o suporte para iOS. Entretanto, passou também a ser possível partilhar pacotes de stickers diretamente nas conversas.

Por fim, sabemos que o WhatsApp desenvolveu três novas funcionalidades nas últimas versões beta para Android. Estas melhorias irão elevar ainda mais a utilização da aplicação. No entanto, ainda existem alguns problemas com a aplicação. Por exemplo, um bug relacionado com o microfone, que já dura há 4 anos, é um dos problemas que os utilizadores se queixam. Vamos ver quando é que o Meta irá fornecer uma solução para este problema.

Estas novidades agora reveladas vão elevar ainda mais a experiência de utilização do WhatsApp. Espera-se que cheguem nos próximos dias e que assim tornem esta aplicação ainda mais simples de usar. Entretanto, a Meta parece continuar focada em melhorar a sua proposta, com mais alterações a serem esperadas em breve.