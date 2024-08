La Vuelta: acompanhe o espetáculo de ciclismo no seu Android/iPhone

La Vuelta (a volta à Espanha em bicicleta) já começou e este ano com várias as três primeiras etapas a realizarem-se em solo luso. Este é um dos maiores eventos de ciclismo do mundo e pode acompanhar via Web, no seu Android e iPhone.

A edição deste ano de "La Vuelta" tem as três primeiras etapas em Portugal. Ter a volta a Espanha com etapas em Portugal não é algo inédito, pois tal já aconteceu em 1997.

Etapas La Vuelta 2024

17 ago: 1.ª etapa, Lisboa - Oeiras, 12 km (CRI).

18 ago: 2.ª etapa, Cascais - Ourém, 194 km.

19 ago: 3.ª etapa, Lousã - Castelo Branco, 191,2 km.

20 ago: 4.ª etapa, Plasencia - Pico Villuercas, 170,5 km.

21 ago: 5.ª etapa, Fuente del Maestre - Sevilha, 177 km.

22 ago: 6.ª etapa, Jerez de la Frontera - Yunquera, 185,5 km.

23 ago: 7.ª etapa, Archidona - Córdoba, 180,5 km.

24 ago: 8.ª etapa, Úbeda - Cazorla, 159 km.

25 ago: 9.ª etapa, Motril - Granada, 178,5 km.

26 ago: Dia de descanso.

27 ago: 10.ª etapa, Ponteareas - Baiona, 160 km.

28 ago: 11.ª etapa, Padrón - Padrón, 166,5 km.

29 ago: 12.ª etapa, Ourense - Estação de Montanha de Manzaneda, 137,5 km.

30 ago: 13.ª etapa, Lugo - Puerto de Ancares, 176 km.

31 ago: 14.ª etapa, Villafranca del Bierzo - Villablino, 200,5 km.

01 set: 15.ª etapa, Infiesto - Valgrande-Pajares (Cuitu Negru), 143 km.

02 set: Dia de descanso.

03 set: 16.ª etapa, Luanco - Lagos de Covadonga, 181,5 km.

04 set: 17.ª etapa, Monumento Juan de Castillo - Santander, 141,5 km.

05 set: 18.ª etapa, Vitoria-Gasteiz - Maeztu, 179,5 km.

06 set: 19.ª etapa, Logroño - Alto de Moncalvillo, 173,5 km.

07 set: 20.ª etapa, Villarcayo - Picón Blanco, 172 km.

08 set: 21.ª etapa, Madrid - Madrid, 24,6 km (CRI).

Total: 3.265 km

Depois da fantástica prestação feita no Tour de France, o português João Almeida da UEA é um dos favoritos a ganhar esta corrida, mas há que destacar também o fantástico Nelson Oliveira e o Rui Costa que venceu o UCI Campeonato Mundial de Estrada sagrando-se campeão mundial.

La Vuelta para Android e iOS

Como referido, "La Vuleta" pode ser acompanhada na página web do evento, mas também na app para Android e iOS. As apps para dispositivos móveis podem ser descarregas aqui.

Os três primeiros dias da Volta a Espanha de 2024 vão custar dois milhões de euros aos cofres nacionais, segundo divulgou organização, mas, de será uma fantástica promoção do nosso país no mundo.