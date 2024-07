Jogos Olímpicos: conheça os atletas portugueses e siga as prestações com esta app

Os Jogos Olímpicos já arrancaram e os atletas portugueses já protagonizaram exibições de qualidade. Para que nada lhe escape, há (claro) uma aplicação que compila todas as novidades, desde atletas, a competições e resultados. Instale e fique a par!

Não só de futebol se faz o desporto e prova disso são os Jogos Olímpicos. Estes reúnem uma série de atletas, vindos dos quatro cantos do mundo e focados em múltiplas modalidades - algumas delas completamente alheias à maioria do público.

Os atletas portugueses rumaram a Paris e estão, desde sexta-feira, a honrar as nossas cores e a lutar por medalhas.

Por se tratar de um evento intenso, com uma larga variedade de modalidades e competições em vários horários, é útil assegurar uma plataforma que nos dê conta de tudo o que se vai passando nos Jogos Olímpicos.

Em Portugal, contamos com a aplicação Equipa Portugal. Esta mostra as principais marcas, as participações desportivas e as suas biografias; permite acompanhar as competições e os respetivos resultados; e oferece vantagens dos parceiros olímpicos, nacionais e internacionais.

Pela aplicação, os utilizadores podem acompanhar notícias sobre os Jogos Olímpicos, saber os horários das competições e os atletas que nelas vão participar, e ter acesso aos resultados, por atleta, por competição, por modalidade, ou por medalhas. O utilizador tem disponíveis, além disso, podcasts e vídeos.