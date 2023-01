Migrar do iPhone para um smartphone Android nem sempre foi um processo simples. São sistemas diferentes e que não comunicam entre si de forma natural, incompatíveis e em que as apps são completamente antagónicas.

A Google quis agilizar o processo de passagem entre estes sistemas, facilitando a mudança do iPhone para o Android. Este não é um processo que ocorra de forma recorrente e que tem uma forma simples e que requer apenas uma app, sem que estes dispositivos se liguem entre si.

Simples migrar para o Android

Uma das formas que a Google recomenda para que seja feita a migração do iOS para o Android é com recurso a uma das suas apps. Esta requer que os equipamentos sejam ligados entre si e que depois o processo aconteça de forma automática, com muitas apps e dados a serem migrados.

Uma vez que nem todos os utilizadores precisam de transportar os seus dados do iPhone para o Android, existe uma forma muito simples de levar apenas o essencial. Falamos de contactos, de imagens e dos eventos do calendário do utilizador.

Basta uma app da Google para o fazer

Para realizar essa migração, o utilizador precisa apenas de ter instalado no iPhone a app Drive da Google. Esta está na App Store e deve depois ser configurada com a conta Google do utilizador.

Dentro da app Drive da Google, devem começar por abrir o seu menu, que fica nas três barras horizontais no topo esquerdo. Aqui dentro devem escolher a opção Definições e depois Cópia de segurança. Será pedido para escolherem os itens que querem copiar e fazer surgir no Android. Devem então iniciar o processo de cópia de segurança.

Tudo aparece de forma natural no Android

Este processo poderá demorar, dependendo sempre do volume de dados que o utilizador tiver presentes no iPhone. Tudo será copiado do iOS para os serviços da Google, elemento a elemento. No final a app Drive da Google irá alertar para a cópia de segurança estar terminada.

Agora que os dados estão na Google, o utilizador só precisa de configurar a sua conta Google no Android. Com a sincronização automática, os dados que estavam no iPhone vão surgir de forma natural no Android, dando acesso aos contactos, à agenda e às imagens, o mínimo que muitos querem transportar.