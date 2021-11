No Android, personalizar um smartphone é uma tarefa simples, em especial se usar as opções que marcas como a Samsung oferece. As opções estão presentes de forma direta e muito simples, sendo fácil entender o seu alcance.

Assim, é do interesse dos utilizadores adaptar os seus smartphones para terem acesso mais rápido e mais natural às apps que mais usa. Hoje mostramos 3 dicas simples para o conseguir num smartphone Samsung, com a One UI presente.

Desde sempre que o Android se mostrou um sistema simples de configurar e, principalmente de personalizar. A Google tratou deste ponto, as marcas ajudaram e até apps externas têm aqui um papel interessante. A One UI, da Samsung tem também várias opções acessíveis. Vamos conhecê-las.

#1 - Escolha a ordem em que quer ver as apps

A lista de apps num smartphone pode crescer de forma quase infinita. Isto traz, naturalmente, problemas quando os utilizadores querem aceder a uma delas. A One UI permite tratar da ordenação das apps apresentadas, facilitando assim este processo.

Para o fazer, os utilizadores só precisam de aceder à lista das apps, normalmente com um swipe para cima no ecrã principal. Aqui encontram a lista das apps instaladas e, no topo, uma barra de pesquisa. Cliquem ons 3 pontos à direita, escolham a opção Ordenar e depois a ordem querem (Personalizada ou Alfabética).

Esconda o que não quer ver no smartphone Samsung

Outra opção que podem usar para ter alguma ordem nas apps e na lista apresentada é o esconder de algumas apps. Estas vão continuar presentes, acessíveis, mas sem serem mostradas. A longa lista de opções fica assim reduzida ao essencial.

Para definirem as apps que querem esconder só precisam de abrir as Definições e depois escolher Ecrã principal. Aqui dentro, no final, encontram a opção Ocultar aplicações. Abram e têm acesso à lista das apps instaladas. Basta escolherem as que querem esconder e no final carregar em Concluir.

Escolha como as apps se arrumam na One UI do telefone

Por fim, e para terem mais ou menos apps visíveis no ecrã, a One UI da Samsung permite escolher a densidade de apresentação. Esta aplica-se ao ecrã principal ou à lista de apps instaladas. Cada uma delas pode ser configurada de forma isolada.

Na mesma zona anterior das Definições podem entrar, no topo as opções das Grelhas do ecrã principal e do ecrã de apps. Escolham cada um deles e definam a matriz a usar, com maior ou menor densidade. Podem ver de imediato a alteração.

É esta modularidade que o Android e a One UI da Samsung trazem e que agrada aos utilizadores. Assim tudo fica mais simples e mais ordenado, para uma utilização mais intuitiva e lógica. Explorem este sistema e certamente ficará do vosso agrado.