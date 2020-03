Xiaomi pode apresentar a MIUI 12 muito mais cedo que se julgava

Apesar de ser baseada no Android, a MIUI traz para os smartphones Xiaomi muitas alterações importantes e que são uma mais-valia para estes smartphones. Para além das mudanças estéticas, há principalmente alterações e novas apps.

Com a mais recente versão a chegar ainda a alguns dispositivos, há uma novidade importante que agora foi revelada. A MIUI 12 poderá chegar muito mais cedo do que se espera. Há um novo calendário que mostra que está mesmo a chegar.

A Xiaomi tem uma novidade para breve

Foi há muito pouco tempo que a Xiaomi lançou a mais recente versão da MIUI. Esta começou rapidamente a ser disponibilizada para um lote grande de smartphones da marca chinesa, cumprindo o prometido pela marca quando a apresentou.

Ainda com esta versão a ser disponibilizada, eis que surge agora uma novidade. A MIUI 12 poderá chegar muito mais cedo do que inicialmente esperado. Um novo calendário com as várias fases de desenvolvimento dá conta de que será muito em breve.

Novo calendário para as versões da MIUI 12

Do que se pode ver da imagem, poderá ser será já no início do próximo mês que a MIUI 12 será apresentada e até disponibilizada inicialmente para os primeiros testes. Estas versões devem estar já a circular internamente, sobretudo na equipa de desenvolvimento.

Após esta apresentação e disponibilização de versões de testes, será igualmente seguida a fase das versões beta, que devem chegar em maio. Seguindo o calendário apresentado, a apresentação da versão final deverá acontecer em outubro.

Smartphones com muitas novidades

Importa nota que esta não é ainda uma calendarização oficial da Xiaomi para a MIUI 12. Como relatámos, surgiu no fórum da Xiaomi disponibilizada por um dos seus elementos. Curiosamente, esta publicação foi, entretanto, removida de imediato, o reforça a sua possível veracidade.

Este é um passo importante para a Xiaomi. A chegada da nova versão vem reforçar o empenho da marca nos desenvolvimentos de novas versões e de novidades. A MIUI 12 será mais um passo nesse sentido e no de melhorar os smartphones da marca.